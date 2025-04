Luuk de Jong: 'Hier ga ik de rest van mijn leven van balen'

Luuk de Jong is blij met de ruime zege van PSV op Almere City FC. De spits kwam zelf niet tot scoren in het Philips Stadion, maar maalt daar niet om. "Je kent me toch al langer dan vandaag? Bij mij staat resultaat altijd voorop", aldus De Jong na afloop voor de camera bij ESPN.

PSV stond bij rust al met 4-0 voor. "Zoals de eerste helft was wil je voetbal spelen", aldus De Jong. "Daar zit zoveel voetbal in. Jongens die wegdraaien, versnellen, combinatiespel. Dat is iets dat we zeker kunnen en vandaag hebben we dat laten zien."

De Jong scoorde zelf niet, maar zit daar niet mee. "Natuurlijk wil je je doelpuntje maken en baal je van die kansjes die er net niet ingaan, maar we hebben gewoon een goede wedstrijd neergezet als team. Daar ben ik blij mee."

PSV kende vanaf januari een uiterst moeizame periode, waarin de eerste plek aan Ajax werd verspeeld. De Jong ziet de laatste weken weer progressie. "Ik ben blij dat we ons de laatste tijd in ieder geval herpakt hebben. Die fase waarin we aan het struggelen waren heeft te lang geduurd. Dat heeft ons te veel punten gekost."

De Jong gaat ervan uit dat Ajax kampioen wordt. "Daar zal ik misschien wel de rest van mijn leven van balen. Dat denk ik wel. Ik wil prijzen pakken. Voor mijn gevoel hadden we dat dit seizoen ook moeten doen. Daar zal ik zeker heel lang van balen."

De Jong beschikt over een aflopend contract. Het is onduidelijk of de 34-jarige spits doorgaat. "De club weet ervan. Ik wil dit seizoen uitspelen en ik ben in gesprek met hen. Eerlijk gezegd heb ik er nu nog niet over nagedacht. Ik ben meer bezig om dit seizoen goed af te ronden. Daarna ga ik kijken wat ik ga doen."