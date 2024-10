Lutsharel Geertruida maakt eerste goal voor RB Leipzig, dat koppositie Bundesliga pakt

Lutsharel Geertruida heeft zaterdagmiddag zijn eerste doelpunt voor RB Leipzig gemaakt. De verdediger tekende in de Bundesliga-topper tegen SC Freiburg na een klein uur spelen voor de 2-1. Uiteindelijk eindigde het duel in een 3-1 overwinning voor Leipzig. Door de zege is Leipzig voorlopig even koploper van de Bundesliga.

Leipzig moest het stellen zonder Xavi Simons, die afgelopen week in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool een enkelblessure opliep. Wel was er een basisplaats voor Geertruida en voormalig Vitessenaar Loïs Openda. Bij Freiburg stond voormalig Eredivisionist Ritsu Doan aan de aftrap.

Freiburg speelde prima in de eerste helft en kwam na een kwartier spelen op een 0-1 voorsprong. Doan kopte bij de tweede paal al vallend een voorzet van Vincenzo Grifo binnen.

Tegen het einde van de eerste helft werd ook Leipzig gevaarlijk, in de persoon van Benjamin Sesko. Eerst faalde hij oog in oog met Noah Atubolu, even later keerde diezelfde doelman knap een kopbal van de Sloveen.

Vroeg in de tweede helft was het alsnog raak voor Leipzig. Willi Orbán stond na een vrije trap nog voor het Freiburg-goal en tikte een lage voorzet van Benjamin Henrichs binnen: 1-1.

Na een uur was het Geertruida die Leipzig in zijn negende officiële duel op 2-1 zette. Een lage voorzet van Openda werd door alles en iedereen gemist, behalve door Geertruida. De verdediger schoot de bal via Atubolu binnen en zette zijn ploeg daarmee op voorsprong.

Openda besliste het duel vervolgens uit een razendsnelle counter: 3-1. Leipzig heeft nu drie punten meer dan Bayern München, en is derhalve koploper. Bayern komt echter zondag nog in actie. Freiburg staat knap derde.