Manchester United-speler raakt geblesseerd en deelt uitgebreid statement: 'Ik ben verslagen'

Luke Shaw heeft een nieuwe blessure opgelopen. Dat bevestigt de verdediger van Manchester United via Instagram. Volgens Samuel Luckhurst van Manchester Evening News gaat het om een spierblessure, en is Shaw enkele weken uit de roulatie.

Het verhaal van Shaw begint steeds pijnlijker te worden. De linksback was jarenlang een vaste waarde in de defensie van Manchester United, maar stond de afgelopen paar jaar vaker aan de kant dan in het veld.

Zo miste de Engelsman een groot deel van vorig seizoen door een spierblessure en een bovenbeenblessure. Dit seizoen kampte hij maanden met een knieblessure en een kuitblessure.

Op 24 november maakte hij tegen Ipswich Town (1-1) zijn rentree, met een invalbeurt. Daarna viel hij ook in tegen FK Bodø/Glimt (3-2 zege) en Everton (4-0 zege). Zijn meest recente basisplaats dateert echter al van 18 februari, en daar lijkt voorlopig dus geen verandering in te gaan komen.

Shaw zelf heeft via Instagram inmiddels gereageerd op het nieuws. “Hoi jongens, het doet heel veel pijn om dit te moeten schrijven, want ik dacht echt dat ik over m’n recente struggles heen was en dat ik op de goede weg was. Maar helaas heb ik een kleine terugslag. Ik heb heel veel meegemaakt, en veel ups en downs gekend, maar dit is zonder twijfel mijn zwaarste periode. Ik ben ontzettend verslagen, en het is op dit moment heel moeilijk om met de werkelijkheid om te gaan.”

“Ik begrijp dat mensen gefrustreerd, boos en teleurgesteld gaan zijn. En ik snap dat helemaal. Er is niemand die die emoties meer zal voelen dan ik, op dit moment."

“Maar wat ik kan beloven, is dat ik er alles aan zal doen om zo snel mogelijk beter terug te komen, zodat ik de club kan helpen bij het bereiken van de ambities dit seizoen. Bedankt allemaal voor jullie steun. Het blijft zeker niet onopgemerkt, en ik waardeer het enorm”, besluit Shaw emotioneel.