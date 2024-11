Luijckx wijst meest logische vervanger Godts bij Ajax aan: 'Geen type-Godts, maar...'

Kees Luijckx zou Chuba Akpom als linkeraanvaller opstellen bij Ajax, nu Mika Godts voorlopig uit de roulatie is. De Belgische vleugelaanvaller, de laatste weken in grootse vorm, liep een scheurtje in zijn hamstring op en is volgens Voetbal International minstens zes weken uit de roulatie.

''Ik denk met Akpom'', zo voorspelt Luijkckx donderdag in Voetbalpraat. ''Farioli is niet een trainer die iemand vast op een positie zet, maar hij heeft het eerder geprobeerd met Akpom op links. En dat is bij wedstrijden ook goed gegaan.''

''Het is niet een type-Godts, maar hij doet wél wat een trainer vraagt op die positie. En toen Wout Weghorst kwam zette Farioli Akpom op linksvoor. Het lijkt mij de meest logische vervanger daar'', denkt de analist mee met de Italiaanse trainer van Ajax.

''Hij heeft daar vorig seizoen ook een paar keer gespeeld. In de Arena speelde hij op die positie tegen ons'', doelt Bram van Polen op het bezoek van PEC Zwolle aan het stadion van Ajax afgelopen seizoen.

''En ze spelen nu weer tegen PEC (op 24 november, red.). Ik denk dat Floranus, de rechtsback, blij is dat Godts niet speelt maar dat Akpom daar staat'', blikt de voormalig verdediger van de Zwollenaren alvast vooruit op de uitwedstrijd tegen Ajax over ruim een week.

''Met Godts is het wel een wereld van verschil. Die kan vanuit het niets iets creëren. En dat is een Akpom niet, met alle respect. Die zal wat meer om de spits gaan spelen, lijkt mij'', aldus Van Polen, die meerdere opties verkent.

''Traoré, en Berghuis is weer terug. Maar die zie je eigenlijk nooit vanaf links spelen. Die speelt op rechts of op 10'', geeft Van Polen ook direct aan dat er wat hem betreft weinig mogelijkheden zijn voor Farioli op links.