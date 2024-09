Luijckx waarschuwt Ihattaren voor Ajax-scenario: 'Op basis waarvan? Echt heel weinig'

In De Eretribune heerst zaterdag enige scepsis rondom een snelle comeback van Mohamed Ihattaren op de voetbalvelden. De diverse analisten vinden dat de kersverse aanwinst ruim de tijd moet krijgen om te wennen aan RKC Waalwijk.

''Je moet uitkijken dat je hem geen uitzonderingspositie geeft binnen dat team'', waarschuwt Kees Luijckx zaterdag in het praatprogramma van ESPN. ''Toen bij Ajax zat hij binnen de kortste keren bij de selectie en mocht hij invallen in de bekerfinale (in 2022 tegen PSV, red.). Op basis waarvan? Echt heel weinig.''

''Mijn boerenpsychologie is dat hij echt nederig moet worden gehouden'', tempert de voormalig verdediger de euforie rondom de komst van Ihattaren naar RKC. ''En zeker bij een club als RKC, die moet overleven.''

Kees Kwakman hoorde Ihattaren zeggen dat hij misschien wel binnen twee weken zijn debuut maakt namens RKC. ''Dat lijkt mij heel vroeg'', trapt de analist op de rem. ''Als je twee jaar geleden je laatste wedstrijd hebt gespeeld.''

''Dan start je nu met je eerste training, en zeg je dat je over twee weken wel bij de wedstrijdselectie wil zitten. Terwijl je zeven weken voorbereiding nodig hebt, als je uit de zomervakantie komt'', is ook Kwakman voorzichtig wat betreft de inzetbaarheid van Ihattaren.

''Laat hem eerst eens drie, vier maanden met zo'n groep werken'', adviseert Marciano Vink. ''Buiten de kans dat je blessures kan aanlopen, is het voor zo'n jongen ook weer fijn om in zo'n hele groep te horen.''

''Maar vergis je niet: twee jaar eruit is niet even binnen twee weken of twee maanden terug'', aldus Vink, die Ihattaren zaterdagavond dus nog niet in actie zal zien namens de hekkensluiter in de Eredivisie.