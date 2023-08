Ludogorets-speler Witry regelt al vóór duel met Ajax feest daarna in Amsterdam

Donderdag, 31 augustus 2023 om 20:49 • Laatste update: 21:33

Aslak Fonn Witry lijkt met weinig vertrouwen afgereisd te zijn naar Amsterdam. De rechtsback van Ludogorets, die donderdagavond de return in de play-offs van de Europa League tegen Ajax speelt, informeerde voorafgaand al naar de mogelijkheden om 's avonds uit te gaan. Dat blijkt uit de Instagram DM's van iemand van de Supper Club in Amsterdam.

Ludogorets verloor in Bulgarije met 1-4 van Ajax en staat in Amsterdam voor een schier onmogelijke opdracht om dat nog goed te maken. Donderdagavond werd DM-verkeer tussen Witry en een medewerker van een Amsterdamse nachtclub gelekt. "Yo! Ik ben van dat feest in de Supper Club vanavond", zo stuurt de medewerker naar Witry, die eerder voor AZ uitkwam. Uit het contact blijkt dat de twee al eerder contact hadden. "Wil je die tafels nog steeds hebben? We krijgen veel reserveringen binnen, maar we willen ze natuurlijk graag voor je vrijhouden! Laat me weten, dan gaan we iets regelen."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

DM tussen Witry en een Supper Club-medewerker

Witry heeft nog niets geboekt, maar is zeker van plan om te gaan feesten. "Oh, bedankt man! Maar we weten nog niet precies hoe het zal gaan na de wedstrijd vanavond. We weten niet hoeveel er mee uit willen gaan, dat is waarom ik nog niks heb geboekt. Kan ik je alsjeblieft na de wedstrijd een bericht sturen, indien een paar jongens mee uit willen? Of is dat niet mogelijk?"