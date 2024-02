‘Luchtfietser’ van Vitesse houdt ook in België de gemoederen bezig

De ontwikkelingen rond Vitesse en Coley Parry is ook in België onderwerp van gesprek. De Amerikaanse zakenman, die deze week zijn verzoek tot overname van de Arnhemse club zag worden afgewezen voor de licentiecommissie van de KNVB, heeft ook bij onze zuiderburen een club in zijn bezit.

In februari 2022 maakte Parry bekend dat hij Patro Eisden overnam. Bij de club die die uitkomt op het tweede niveau beloofde hij 'talentvolle spelers te vinden en op te leiden'. "Door te investeren in spelers verhogen we ook de waarde van de club", was zijn belofte.

Hoewel Parry de zaken in België goed voor elkaar lijkt te hebben - Patro Eisden staat vijfde op zes punten van koploper Beerschot - laten de gebeurtenissen bij Vitesse ook in België zijn sporen na.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

"Als de Nederlandse licentiecommissie ernstige vraagtekens heeft bij de herkomst van het geld, waarom kan Patro met dezelfde eigenaars het geld laten rollen in het Belgische profvoetbal?", stelt Het Nieuwsblad in een analyse.

Afgelopen zomer pakte Patro Eisden uit met de komst van Stef Peeters (32), die ondanks een voorstel van Standard Luik inging op het aanbod van Patro Eisden en naar verluidt 500.000 euro per jaar verdient. Ook aanvoerder Lukas Van Eenoo (33) van Westerlo en Stallone Limbombe (32) werden ingelijfd.

"Hun komst staat haaks op Parry’s voornemen om 'talentrijke spelers te vinden en op te leiden', maar kan de club mogelijk wel naar de Jupiler Pro League brengen", luidt het oordeel. "Voor niemand is duidelijk hoe diep de zakken van Parry zijn."

"De situatie bij Patro Eisden roept herinneringen op aan wat er in het andere uiterste van ons land, in Oostende, gebeurt. Daar is een voorlopige bewindvoerder aan de slag om KV Oostende van het faillissement te redden na de doortocht van de Amerikaanse investeerder Paul Conway."

"De komende maanden moet duidelijk worden of ook Coley Parry een 'luchtfietser' is – de woorden zijn afkomstig van de eigenaar van het stadion van Vitesse – dan wel een slachtoffer werd van een te streng licentiebeleid."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties