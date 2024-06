L'Équipe onthult op welke datum Real Madrid Kylian Mbappé presenteert

Real Madrid zal maandag aanstaande (3 juni) de komst van Kylian Mbappé officieel aankondigen, zo schrijft L'Équipe. Mbappé heeft maanden geleden al gekozen voor Real Madrid, maar er moesten nog details worden afgerond met zijn toekomstige club.

Mbappé liep op 30 juni officieel uit zijn contract bij Paris Saint-Germain, dat tevergeefs probeerde om de Franse superster binnenboord te houden. Mbappé liet op 10 mei middels een videoboodschap weten toe te zijn aan een volgende stap.

Real Madrid focust zich momenteel op de Champions League-finale, zaterdagavond tegen Borussia Dortmund. Zodra die achter de rug is, heeft Real de tijd om de komst van Mbappé wereldkundig te maken,

Maandag komt ook goed uit voor Mbappé, daar hij mogelijk tot medio juli met het nationale team op pad is. Mbappé hoopt met Frankrijk de eerste Europese titel sinds 2000 binnen te slepen.

Mbappé zal bij les Bleus snel vergezeld worden drie toekomstig teamgenoten, die zich momenteel in Londen voorbereiden op de Champions League-finale: Eduardo Camavinga, Ferland Mendy en de nu nog geblesseerde Aurélien Tchouaméni.

Ibrahima Konaté van Liverpool, teamgenoot bij Frankrijk, liet al weten dat er de komende dagen iets groots staat te gebeuren. "Hij zal het over een paar dagen bekendmaken. Als Kylian blij is, ben ik ook blij. Hij gaat het over een paar dagen aankondigen."

De 25-jarige Mbappé groeide bij PSG uit tot clubicoon. In 308 duels wist hij liefst 256 treffers te maken. Daarmee is hij de topscorer aller tijden van PSG, dat met Mbappé in de gelederen zesmaal de Ligue 1 wist te winnen.

