L'Équipe: ‘Mbappé moet EK-duel met Oranje door gebroken neus missen’

Frankrijk kan aanstaande vrijdag tijdens de EK-wedstrijd tegen het Nederlands elftal geen beroep doen op Kylian Mbappé, zo meldt L'Équipe. Volgens de Franse sportkrant wil de medische staf van les Bleus geen risico nemen met de steraanvaller, die maandagavond tegen Oostenrijk (1-0 winst) een gebroken neus opliep.

Mbappé heeft de komende dagen intensieve medische behandeling nodig, zo valt er te lezen. Er is besloten dat er geen onnodig risico genomen wordt met de vleugelaanvaller, waardoor het tweede groepsduel op het EK-met Oranje komende vrijdag te vroeg voor hem komt.

In de slotfase van de wedstrijd tegen Oostenrijk (1-0) ging het mis voor Mbappé, toen hij een bal wilde koppen en in botsing kwam met de schouder van Kevin Danso. Wat volgde was een gebroken neus en flink wat bloed.

Ploeggenoot Adrien Rabiot gaf na afloop van het duel een positieve update over de toestand van Mbappé. "Met Kylian gaat het goed", aldus de middenvelder van Juventus tegenover Sportitalia. "Hij zei in de kleedkamer dat hij misschien klaar zou zijn voor de derde wedstrijd (tegen Polen, red.)."

Er wordt in de komende dagen een masker gemaakt, waar Mbappé ook nog aan zal moeten wennen. L'Équipe schrijft dat er nog geen beslissing is genomen over het meespelen van de aanvaller in de laatste groepswedstrijd, tegen Polen.

Mocht Frankrijk na een overwinning op Nederland al zeker zijn van plaatsing voor de achtste finales, dan ligt het in de lijn der verwachting dat Mbappé in het duel met Polen wordt gespaard.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties