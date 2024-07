L’Équipe is niet onder de indruk van Nederlands elftal en deelt maar liefst 5 onvoldoendes uit

De buitenlandse media zijn lyrisch over het optreden van het Nederlands elftal tegen Roemenië (0-3 overwinning). Overal wordt gesmeten met complimenten, al is er wel één uitzondering. Het Franse L’Équipe is onder de indruk van Cody Gakpo, maar heeft daarentegen ook vijf onvoldoendes in petto.

Steven Bergwijn, die toch een frissere indruk maakte dan het hele seizoen bij Ajax, kreeg het laagste cijfer van de Franse sportkrant: een 3. “Ronald Koeman heeft zijn problemen op rechtsbuiten nog niet opgelost. Bergwijn werd in de rust gewisseld omdat hij alles begon te missen”, zo klinkt het.

Bergwijn werd in de rust vervangen voor Donyell Malen, maar ook hij liet, ondanks zijn twee doelpunten, geen onuitwisbare indruk achter, zo vinden de Fransen. “Malen verving Bergwijn, om vervolgens net zo slecht te spelen. Wel stond hij op de goede plek na een geweldige actie van Gakpo en maakte hij een tegenaanval succesvol.” Malen wordt door L’Équipe beloond met een magere 6.

Bergwijn was niet de enige die een onvoldoende kreeg voor zijn optreden tegen Roemenië. Jerdy Schouten kreeg zeer verrassend een 4, Memphis Depay, Tijjani Reijnders en Xavi Simons moesten het doen met een 5. Gakpo werd bestempeld als absolute uitblinker en kreeg een 8. “Als een soort koorddanser op de doellijn, een XXL-prestatie.”

België en Duitsland

In België heerst met name verbazing over de zwakke tegenstander van Oranje. “Hoe is dit Roemenië eerste kunnen worden in de poule van?”, vraagtzich af.

Sporza zag Nederland zich op overtuigende wijze plaatsen voor de kwartfinale, waar Turkije de tegenstander zal zijn. “Met zo'n 400.000 uitgeweken Turken in Nederland zal dat zeker vuurwerk opleveren”, zo luidt de voorspelling.

Ook de Duitse media benoemen Gakpo als absolute uitblinker, maar heeft ook goede woorden over voor Malen. “Het Oranje-feest gaat door! Opnieuw is het BVB-ster Donyell Malen die uitblinkt, maar de beste van Nederland is Gakpo, een lievelingetje van Jürgen Klopp”, zo schrijft BILD.

Het optreden van Xavi Simons werd dan weer minder indrukwekkend genoemd. “Xavi Simons is ook een 'toller Fußballer', al liep het voor hem niet op rolletjes tegen de Roemenen. Zit hij met zijn hoofd al in München?”, vraagt BILD zich af.

Gakpinho

De Spaanse pers heeft vooral veel lovende woorden voor Gakpo, die zelfs een opvallende bijnaam heeft gekregen. “Gakpinho, want bij Oranje wordt hij een meer dappere, zelfbewuste en beslissende versie van zichzelf. Hij heeft een neus voor de grote momenten. Na zijn goal werd het een trainingspotje voor Oranje”, schrijft. “Dit is niet het Oranje van Koeman of Van Dijk, dit is het Oranje van Gakpo”, zo luidt de conclusie van

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!