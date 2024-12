Lozano wijst allermooiste moment bij PSV aan: 'Ook omdat het tegen Ajax was'

Voor Hirving Lozano wordt het duel met Feyenoord aanstaande zondag een heel bijzondere. De PSV'er vertrekt na deze wedstrijd naar San Diego FC en dus komt er een einde aan het tijdperk van de Mexicaan in Brabantse dienst. In gesprek met het Eindhovens Dagblad blikt hij terug op zijn jaren bij de regerend landskampioen.

Lozano meldde zich in de zomer van 2017 voor het eerst bij PSV, dat ongeveer 12,5 miljoen euro aftikte om de vleugelspeler over te nemen van CF Pachuca. Het bleek een schot in de roos. Lozano ontpopte zich vrijwel direct tot één van de sterspelers en mede dankzij zijn zeventien treffers en elf assists in het seizoen 2017/18 werd PSV dat jaar kampioen.

De laatst overgebleven concurrent dat jaar was Ajax, dat op 15 april 2018 moest winnen in het Philips Stadion om kans te blijven maken op de titel. Een zege was voor PSV genoeg om het kampioenschap binnen te slepen. PSV liet Ajax volstrekt kansloos, won met 3-0 en veroverde zijn 24ste landstitel.

Gevraagd naar zijn mooiste moment in het PSV-shirt, komt Lozano met een weinig verrassend antwoord. "Hèt moment hier? Ik denk dan toch het eerste kampioenschap. Ook omdat het toen tegen Ajax was”, lacht de inmiddels 29-jarige Lozano.

Lozano verkaste in de zomer van 2019 voor ruim veertig miljoen euro naar Napoli. Vier jaar later keerde hij terug, precies op tijd om onderdeel uit te maken van het PSV dat vorig seizoen op zeldzaam dominantie wijze kampioen van Nederland werd.

In zijn tweede periode bij PSV is de inbreng van Lozano op het veld echter een stuk minder. De Mexicaan is doorgaans reservespeler en kampte met het nodige blessureleed. "Ik heb twee kampioenschappen meegemaakt, maar voor mij was de eerste toch net iets mooier dan die van dit jaar."

"Vorig seizoen en ook nu hebben we een ongelooflijk goed team gehad, waarin ik individueel iets minder heb kunnen leveren dan gedacht", vertelt Lozano. "Maar op de wedstrijd van vorig jaar tegen Ajax kijk ik wel heel goed terug, omdat ik toen die hattrick maakte. Dat was puur sportief misschien wel het mooiste moment in mijn PSV-tijd.”

Lozano verlaat PSV ondanks het blessureleed en zijn minder grote inbreng in zijn tweede periode niet teleurgesteld. "Door twee blessureperiodes is mijn tweede periode hier iets minder voorspoedig verlopen dan ik had gehoopt. Maar dan gaat het puur over speelminuten. Mijn grote doel was om nog een keer kampioen te worden in Nederland en dat is gelukt."

"Ik wilde zelf graag terugkomen naar PSV en mijn vrouw al helemaal. Ze is mijn steun en toeverlaat geweest tijdens mijn hele carrière en had het in onze eerste periode hier in Eindhoven uitstekend naar haar zin. En nu opnieuw. Dat we naar San Diego vertrekken, is vooral voor haar echt moeilijk. Maar wij gaan zeker nog eens terugkomen in de toekomst", aldus Lozano, die in 123 wedstrijden voor PSV tot 51 goals en 28 assists kwam.