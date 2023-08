Loting Champions League: PSV weet wie het eventueel in play-offs kan treffen

Maandag, 7 augustus 2023 om 12:11 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 14:48

PSV moet zich nog plaatsen voor de play-offs voor de Champions League, maar weet al wel welke tegenstander het daarin mogelijk kan treffen. Indien de Eindhovenaren het tweeluik met Sturm Graz in de derde voorronde weten te winnen, treffen ze Rangers FC óf Servette FC in de play-offs van het miljardenbal.

De loting voor de play-offs van de Champions League vond plaats in het Zwitserse Nyon. PSV treedt als nummer twee van de Eredivisie van vorig seizoen aan in de zogeheten League Route, bestemd voor clubs die geen kampioen werden. Wanneer de ploeg van trainer Peter Bosz komende dinsdag en de week erna afrekent met Sturm Graz, wacht de Eredivisionist in het laatste voorportaal van de Champions een dubbele confrontatie met Rangers FC óf Servette FC.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Rangers en Servette spelen net als PSV eerst nog een tweeluik in de derde voorronde van de Champions League. Mochten de Eindhovenaren Rangers treffen, dan krijgen ze kans op revanche. Vorig seizoen werd PSV in de play-offs van het miljardenbal nog over twee duels uitgeschakeld door de Schotse topclub. Rangers eindigde het afgelopen seizoen tweede achter Celtic. Servette eindigde in Zwitserland eveneens tweede, op ruime afstand van landskampioen Young Boys.

De eerste wedstrijd van de play-offs voor de Champions League wordt op 22 of 23 augustus gespeeld. De return volgt een week later, op 29 of 30 augustus. Mocht PSV verliezen van Sturm Graz in de derde voorronde van de Champions League, dan hoeft het geen voorrondes meer te spelen en is het automatisch geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Europa League. Dat is ook het geval als de Eindhovenaren stranden in de play-offs van de Champions League.