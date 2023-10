Lof voor Feyenoord-uitblinker: ‘In de eerste weken dacht ik bij hem: wat is dit?

Maandag, 2 oktober 2023 om 10:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 11:17

Feyenoord-aanvaller Yankuba Minteh heeft met zijn optreden tegen Go Ahead Eagles (3-1 winst) een plekje in het Elftal van de Week van De Telegraaf veroverd. Ook ploeggenoten Calvin Stengs en Santiago Giménez kunnen rekenen op een uitverkiezing, terwijl Malik Tillman en Noa Lang PSV vertegenwoordigen. Wekelijks stelt een ex-international van Oranje het elftal samen. Deze week is het de beurt aan Jan Poortvliet, die de verloren WK-finale van 1978 speelde tegen Argentinië.

Poortvliet roept Minteh uit tot zijn Speler van de Week. De vleugelaanvaller wist op slag van rust de ban tegen Go Ahead te breken door zich in de zestien van zijn bewakers te ontdoen, om vervolgens doelman Jeffrey de Lange door de benen te spelen. “Zijn eerste goal, die afgekeurd werd, was al geweldig. En die tweede maakt hij ook grandioos af. In de beginweken dacht ik bij hem: wat is dit? Alles vloog van zijn voeten af, maar misschien had dat ook met de eerste druk en bewijsdrang te maken”, aldus Poortvliet. “Hij heeft een enorme drive en geniet er ook echt van.”

De rapporteur noemt Minteh iemand die constant in beweging is en ‘goalgevaarlijk’. “Hij kan binnendoor en buitenom passeren, Hij groeit mee met het team en wat ik nu zie, is geweldig. Feyenoord heeft een heel goede aan hem.” Poortvliet ziet Stengs tegelijkertijd steeds meer in zijn oude ritme komen. “Hij raakt steeds beter ingewerkt. Hij bemoeit zich met bijna alle aanvallen, met steekballen én komt voor de goal. Heerlijk om te zien, nadat hij het even wat moeilijker heeft gehad na zijn vertrek bij AZ, waar ik hem al graag zag spelen.”

Ook Giménez, die tegen Go Ahead alweer zijn tiende Eredivisie-treffer van het seizoen maakte, kan rekenen op complimenten. “Toen ik Feyenoord nog een keer terugkeek, zat ik naar mijn hero te kijken”, schrijft Poortvliet. “Hij had maar één keer gescoord, maar Santiago Gimenez is dé spits. Hij is bij elke aanval betrokken, doet altijd iets met die bal wat voor gevaar zorgt, maar ook zijn inzicht richting medespelers is geweldig. De sierlijkheid ook… Ik geniet van die man en ik hoop steeds dat hij nog meer scoort.”

Poortvliet genoot afgelopen zaterdag bij PSV van ‘avonturier’ Lang en ‘dromertje’ Tillman, die bij zijn eerste basisplaats goed was voor een doelpunt en een assist. “Tillman is een heel mooie speler, sierlijk en dat vind ik iets hebben. Hij was er pas niet bij omdat hij zich verslapen had, maar het is voor PSV te hopen dat het niet meer voorkomt. Zulke spelers kunnen zich wel eens vergissen, soms zijn dat dromertjes. Maar kijk je naar wat er op het veld gebeurt: mooi om naar te kijken, joh.”

Het volledige elftal van de Week van De Telegraaf: Van Gassel (Excelsior); Sugawara (AZ), Oroz (Vitesse), Kasius (AZ); Robinet (Almere City), Tillman (PSV), Stengs (Feyenoord), Lang (PSV); Minteh (Feyenoord), Giménez (Feyenoord), Hansson (Heracles Almelo).