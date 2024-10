Lof voor absolute uitblinker bij Feyenoord: 'Heerser tilde zijn ploeg echt naar een hoger niveau'

Feyenoord won woensdagavond in een spectaculair Champions League-duel met 2-3 van Girona en dat is ook de diverse buitenlandse media niet ontgaan. Er is lof voor de slagvaardigheid van de Rotterdammers in Spanje en er zijn extra complimenten voor Quinten Timber.

Mundo Deportivo oordeelt dat Girona 'superieur' was aan Feyenoord. ''Het thuisdebuut in de Champions League is pijnlijk en frustrerend. Elk balverlies werd door het elftal van Priske aangegrepen om te counteren. De snelheid van de vleugelaanvallers was doorslaggevend en Feyenoord toonde echt zijn potentie.''

Marca is enigszins cynisch over de Europese zege van Feyenoord. ''Het wint dankzij slechts twee schoten op doel, waaronder een gemiste strafschop.'' De Spaanse krant rept over een 'krankzinnige wedstrijd' die bol stond van de opmerkelijke voorvallen en constateert tevens dat Girona zichzelf moedwillig in de voet schiet.

Volgens AS was Quinten Timber woensdagavond de absolute uitblinker aan de kant van Feyenoord. ''Hij heerste op het middenveld en toonde zich een fysiek wonder. Timber tilde zijn ploeg echt naar een hoger niveau.''

L'Equipe zag een 'gekke wedstrijd' in Girona. ''De thuisclub was zeker niet minder en grote delen van het duel zelfs gevaarlijker. Maar Feyenoord was scherpzinniger en profiteerde optimaal van de fouten. Girona zal zich nog wel een keer achter de oren krabben.''

De BBC omschrijft Girona - Feyenoord als een 'spannende actiefilm'. ''Met twee eigen goals en twee gemiste strafschoppen.'' Volgens Kicker had de ontmoeting in Spanje alles te bieden. ''Feyenoord zegevierde in een krankzinnig duel en heeft de eerste drie punten te pakken.''

Volgens BILD was de overwinning van Feyenoord geflatteerd. ''Een gelijkspel had deze wedstrijd meer recht gedaan, maar Feyenoord pakte de volle buit. Girona had de controle, terwijl het team van Priske zich voornamelijk richtte op de omschakeling.''