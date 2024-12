Liverpool wint ook zonder Arne Slot langs de lijn en is halvefinalist

Liverpool staat in de halve finale van de EFL Cup. De wat gerouleerde ploeg die woensdag niet geleid werd door de geschorste Arne Slot, maar door zijn assistenten Johnny Heitinga en Sipke Hulshoff bleek na een goede eerste maar mindere tweede helft met 1-2 te sterk voor Southampton.

Slot had in zijn wedstrijdselectie slechts ruimte voor één Nederlander, zijnde Cody Gakpo - die overigens na een uur spelen gewisseld werd. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch kregen rust, waardoor er achterin een plekje was voor Wataru Endo, normaliter controleur, Tyler Morton (22) en de zeventienjarige Trey Nyoni.

Er zal een kleine glimlach op het gezicht van Slot verschenen zijn na het eerste halfuur in het St. Mary’s Stadium. De Nederlandse manager pikte tegen Fulham (2-2) zijn derde kaart van het seizoen op en was zodoende geschorst voor het eerstvolgende duel van zijn ploeg.

Vanaf de tribune zal hij na ruim dertig minuten tevreden naar het scorebord hebben gekeken. Darwin Núñez was de maker van de eerste Liverpool-treffer. De met zijn vorm worstelende Uruguayaan zag aanvoerder Trent Alexander-Arnold een bal keihard door het midden spelen en had wat gelukt met een stuit na aanraking van Southampton-verdediger Jan Bednarek.

Door die touché kon de spits plots alleen aflopen op doelman Alex McCarthy en oog in oog met de goalie maakte Núñez geen fout: 0-1. Gakpo stond aan de basis van de tweede goal van the Reds.

Na wat heerlijk combinatievoetbal stelde de Nederlandse vleugelaanvaller uiteindelijk Harvey Elliott in staat om de marge uit te breiden naar twee en zodoende zocht Liverpool met een goed gevoel de kleedkamers op voor de theepauze.

In het tweede bedrijf was het allemaal wat minder overtuigend en dat leidde na een uur spelen tot de aansluitingstreffer van the Saints. Cameron Archer werd met enig geluk gelanceerd, maar bij de afwerking was er geen sprake van fortuin.

De aanvaller krulde de bal namelijk heerlijk in de verre hoek en daarmee bracht hij de spanning terug in de wedstrijd. Uiteindelijk wist het dappere Southampton - dat een prima indruk maakte in de tweede helft - de gelijkmaker echter niet meer te forceren.