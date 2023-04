Liverpool wint diep in blessuretijd alsnog na weergaloze comeback Tottenham

Zondag, 30 april 2023 om 19:26 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 19:48

Liverpool heeft in een fantastische wedstrijd weten af te rekenen met Tottenham Hotspur: 4-3. Al binnen vijf minuten stond het 2-0 voor de ploeg van Jürgen Klopp, die zag dat zijn ploeg na een kwartier op een 3-0 voorsprong kwam. Cody Gakpo speelde daarin een belangrijke rol met de assist op de 2-0 van Luis Díaz en het afdwingen van de strafschop, waaruit Mohamed Salah de 3-0 maakte. Curtis Jones verzorgde in minuut drie de openingstreffer. Harry Kane en Heung-min Son en Richarlison in blessuretijd zorgden voor een weergaloze comeback. Diogo Jota maakte er nóg dieper in blessuretijd 4-3 van.

Liverpool begon stormachtig aan de wedstrijd en dat leidde al binnen enkele minuten tot de openingstreffer van Jones. De middenvelder schoot binnen op aangeven van Trent Alexander-Arnold: 1-0. De fans op Anfield waren nog aan het juichen toen de 2-0 al viel. Gakpo liep weg uit de rug van zijn tegenstander, kreeg de bal perfect in de loop mee en trok vervolgens knap terug. Díaz kreeg de bal op een presenteerblaadje en schoot de 2-0 binnen met een hoog schot.

De storm leek heel even te liggen, maar nog voor het kwartier stond het al 3-0. Gakpo werd in de zestien gevloerd en Salah liet Fraser Forster vanaf elf meter kansloos. Tottenham toonde echter veerkracht en kreeg vijf minuten voor rust waar het naar op zoek was. Ivan Perisic had een fraaie, subtiele voorzet in huis op Kane, die raak schoot via een volley: 3-1. Alisson voorkwam voor rust erger door knap te redden op een poging van Dejan Kulusevski.

?????????????????????? middag voor Tottenham Hotspur ?? Na een kwartier maakt Salah de 3-0, die nu in zeven opeenvolgende thuiswedstrijden heeft gescoord ??https://t.co/aWyH6enqdp#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/dAigmsQ4Sz — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2023

Na rust bleef Tottenham op jacht gaan naar de aansluitingstreffer en die kwam er tot twee keer toe bijna. Eerst schoot Son vanaf een meter of achttien op de paal, waarna Cristian Romero amper een minuut later met een acrobatische poging óók de paal raakte. Tottenham bleef echter geloof houden en werd daar een kwartier voor tijd voor beloond. Dit keer wist Son wel doel te treffen. De Zuid-Koreaan kwam na een uitstekende pass van Romero vrij voor Alisson te staan en de aanvaller van Tottenham verschalkte de Braziliaan nu wel: 3-2.

De spanning is weer helemaal terug! ?? ?????? doet wat terug en geeft het startsein voor een heet laatste kwartiertje ??https://t.co/aWyH6enqdp#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/SArzdm7u4x — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2023

Tottenham bleef drukken en claimde in de persoon van de zojuist ingevallen Richarlison een strafschop na een vermeende overtreding van Ibrahima Konaté op de Braziliaan. Het bleek echter niet genoeg voor een strafschop. Na het inbrengen van Arnaut Danjuma en Lucas Moura kwam de gelijkmaker er alsnog via Richarlison, die met een kopbal voor zijn eerste Premier League-treffer voor Tottenham tekende: 3-3. Jota werd nog dieper in de blessuretijd de held van Liverpool, door Forster met een droge knal in de verre hoek kansloos te laten: 4-3.

4-3 ?????? ?????????????? ????????!? ?? In de extra tijd kwam Spurs terug tot 3-3. Gelijk na de aftrap scoorde Jota de winnende ?#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal pic.twitter.com/ayhZ36CRsn — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 30, 2023