Liverpool slaat week voor onderlinge kraker monsterlijk gat met Manchester City

Aan de kant van Liverpool begonnen Virgil van Dijk, Ryan Gravenberch en Cody Gakpo aan de aftrap in het St. Mary's Stadium. Laatstgenoemde vormde de aanval met Salah en Darwin Núñez. De geblesseerden Alisson Becker en Trent Alexander-Arnold werden vervangen door respectievelijk Caoimhín Kelleher en Conor Bradley. Bij Southampton was er een basisplaats voor onder meer kersvers Engels international Taylor Harwood-Bellis.

Na een ietwat rustige openingsfase belandde een ragfijne voorzet van Gakpo bij Salah. De Egyptenaar probeerde het in de verre hoek, maar stuitte op de uitgekomen Alex McCarthy. Gakpo was even later het slachtoffer van een harde charge van voormalig Liverpool-speler Adam Lallana, die daarop de gele kaart te zien kreeg van arbiter Samuel Barrott. Liverpool drong langzaam maar zeker steeds meer naar voren. Op de rand van de zestien veroverde Szoboszlai de bal, waarna de Hongaar het in de korte hoek probeerde. McCarthy lag in de weg.

McCarthy groeide in de wedstrijd en wist afstandsschoten van Gakpo en Curtis Jones te keren. Zij probeerden het net als Szoboszlai even daarvoor in de korte hoek. De openingstreffer hing in de lucht en viel ook na een half uur spelen. Haast ongekend geklungel van McCarthy, Fernandes en Flynn Downes leverde Szoboszlai een vrije schietkans op. Ditmaal was het wel raak voor de spelverdeler, die de verre hoek vond: 0-1.

Toch leidde die treffer geen periode van dominantie in voor the Reds. Sterker nog: Southampton knokte zich knap terug en nadat Kelleher een inzet van Downes tot hoekschop verwerkte, was het even later alsnog raak voor the Saints. Van Dijk dribbelde in, verloor de bal en zag Andy Robertson een overtreding maken op Tyler Dibling op de rand van de zestien. Armstrong zag zijn penalty gekeerd worden door Kelleher, die vervolgens wel kansloos was op de rebound van diezelfde Armstrong: 1-1.

In de openingsfase na rust was Liverpool beter dan Southampton, maar een dodelijke counter zette alles op z'n kop. Dibling gaf heerlijk mee aan Armstrong, die op het laatste moment werd bijgehaald door de defensie. Armstrong draaide open en vond de ongedekte Fernandes, die de bal met een lage schuiver in de verre hoek deponeerde: 2-1. Aan de andere kant liet Liverpool een reuzenkans liggen, daar Gakpo's vervanger Luis Díaz net te ver was doorgelopen om een voorzet van Nunez binnen te tikken. Even later was het alsnog raak.

Klik op de tweet, dus niet op de video, om de beelden te bekijken op X.

Een heerlijke pass van Gravenberch werd binnengelopen door Salah, die daarbij het geluk had dat McCarthy totaal onnodig zijn doel uitkwam: 2-2. Díaz (redding McCarthy) en Gravenberch, die van dichtbij hoog over schoot, lieten vervolgens na om Liverpool op 2-3 te zetten. De verlossende 2-3 kwam er alsnog uit een door Yukinari Sugawara veroorzaakte strafschop. De Japanner maakte onhandig hands en zag het buitenkansje uitgepakt worden door Salah. De aanvaller kwam ook nog dicht bij de 2-4, ware het niet dat zijn inzet op de binnenkant van de paal belandde.