Liverpool kan rustig naar Manchester City - Arsenal kijken na zege op Anfield

Liverpool heeft zondag een uiterst belangrijke zege geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Jürgen Klopp kwam in eigen huis vroeg op achterstand tegen Brighton & Hove Albion, dat uiteindelijk toch niet bij machte bleek om Liverpool van de zege af te houden: 2-1. Luis Díaz en Mohamed Salah maakten de openingstreffer van Danny Welbeck ongedaan. Liverpool (67 punten) kan nu rustig afwachten wat achtervolgers Arsenal (64) en Manchester City (63) tegen elkaar doen.

Van de Nederlanders bij Liverpool stond alleen Virgil van Dijk aan de aftrap. De aanvoerder vormde het hart van de verdediging met Jarell Quansah. Voorin kregen Salah, Darwin Núñez en Díaz het vertrouwen van Jürgen Klopp, die Cody Gakpo pas vlak voor tijd zou brengen. Bij Brighton startten Bart Verbruggen, Jan Paul van Hecke en Joël Veltman vanaf het begin.

Na precies 87 seconden wist Welbeck de score te openen op Anfield. De aanvaller kreeg de bal na ongelukkig uitverdedigen van Van Dijk voor zijn voeten en rondde overtuigend af in de verre hoek: 0-1. Liverpool moest even bijkomen en kwam goed weg toen een scherpe voorzet van Simon Adingra net niets opleverde voor Brighton. Liverpool moest zijn ritme nog vinden in de openingsfase, al zat het ook tegen toen the Reds geen strafschop kregen nadat Núñez aan zijn shirt werd gehangen door Pervis Estupiñán.

De motor van Liverpool draaide langzaam maar zeker warm en dat leverde enkele dreigende momenten in de zestien van Verbruggen op. Zo ook via Salah, die net niet genoeg tijd had om naar zijn linker te draaien en naast schoot. Halverwege de eerste helft ging er een zucht van opluchting door Anfield. Een afvallende bal uit een hoekshop kwam terecht bij Salah, die de bal via Veltman met veel gevoel terugbracht in de zestien. Díaz dook op en rondde fraai af: 1-1.

In het uiterst vermakelijke duel gingen beide ploegen vol voor de volgende treffer. Zo kwam Adingra net tekort aan de ene kant en schoot Núñez aan de andere kant van dichtbij net niet binnen. Al liggend zag de Uruguayaan zijn inzet via het been van Verbruggen naast rollen. Liverpool klopte steeds meer op de deur, maar ondanks de nodige aanvallen zochten de ploegen de kleedkamers op met een 1-1 stand.

De openingsfase van de tweede helft was rommelig van beide kanten, al was het gevaar nooit ver weg. Zo was voormalig Brighton-ster Alexis Mac Allister dicht bij een kopdoelpunt, maar hij zag zijn inzet net naast vliegen. Liverpool haalde ook in de fase daarna zijn niveau nog niet, maar verscheen rond het uur uur toch een paar keer voor het doel van Brighton. Zo vloog een poging van Dominik Szoboszlai een meter naast en stuitte Núñez uit een lastige hoek op Verbruggen.

Liverpool kreeg het opeens te pakken en kwam kwam halverwege de tweede helft alsnog op voorsprong. Szoboszlai had een uitstekende strakke pass in huis op Mac Allister, die in alle vrijheid op randje zestien mocht bepalen wat hij wilde doen. De Argentijn opteerde voor een steekpassje op Salah, die Verbruggen kansloos liet met een geplaatst schot in de verre hoek: 2-1. De Egyptenaar stond geen buitenspel, daar Van Hecke dat ophief.

Twintig minuten voor tijd werd Núñez neergelegd door Van Hecke, waarop arbiter David Coote de voordeelregel toepaste. Salah hoefde amper na te denken en had een fantastische steekpass in huis op Díaz, die met links via Verbruggen raak schoot. Uit de herhaling bleek echter dat de Colombiaan een teenlengte buitenspel stond. Het duel was dus nog verre van gespeeld. Zo moest Caoimhín Kelleher ingrijpen op een kopbal van Lewis Dunk. Vlak voor het eindsignaal onderscheidde Verbruggen zich nog met een fantastische save op een schot van Salah, maar een punt leverde dat uiteindelijk niet meer op voor Brighton.

