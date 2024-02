Liverpool en Bayern München krijgen flink prijskaartje Xabi Alonso te horen

Bayern München heeft nieuwe stappen ondernomen om uit te zoeken of Xabi Alonso de nieuwe trainer kan worden. Dat meldt Florian Plettenberg van Sky Deutschland. Der Rekordmeister neemt komende zomer afscheid van trainer Thomas Tuchel, en is dus op zoek naar iemand die hem kan vervangen.

Alonso is bezig aan een uitstekend seizoen bij Bayer Leverkusen. Die Werkself zijn momenteel koploper in de Bundesliga, met acht punten meer dan nummer twee Bayern München. Bovendien is de club nog actief in de Europa League, waarin het Qarabag FK treft in de achtste finale.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

Dat succes lijkt voor een groot deel toe te schrijven aan Alonso, die dus kan rekenen op interesse van onder meer Bayern. Of hij ook echt naar de club uit Zuid-Duitsland vertrekt, is echter de vraag.

Volgens Plettenberg heeft de Spanjaard namelijk geen clausule in zijn contract voor komende zomer. Daardoor kan de Duitse koploper een flinke transfersom vragen. “Alle partijen gaan ervanuit dat Leverkusen een bedrag tussen de 15 en 25 miljoen euro gaat vragen”, weet Plettenberg.

Voor de zomer van 2025 staat er wel een clausule in de verbintenis van Alonso. Als clubs de oud-middenvelder, die nog tot medio 2026 vastligt in Leverkusen, dan willen overnemen, moet ze een bedrag van ‘rond de vijftien miljoen euro’ overmaken.

Behalve Bayern wordt Alonso ook gelinkt aan Liverpool, dat na dit seizoen afneemt van manager Jürgen Klopp. Eerder deze week meldde Santi Aouna vannog dat Liverpool gesprekken zou hebben gevoerd met Alonso.

"De manager wil graag de stap naar the Reds maken en dus blijft Liverpool het proberen", vervolgde Aouna. "Bayern München is ook een optie, maar Xabi Alonso voelt meer bij Liverpool en de Premier League."

Is Xabi Alonso dit bedrag waard? Ja Nee Stem Is Xabi Alonso dit bedrag waard? Ja 68% Nee 32% Totaal aantal stemmen: 96 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties