Liverpool en Arsenal grote winnaars na voetbalgevecht tussen Man City en Chelsea

Manchester City heeft in eigen huis dure punten laten liggen in de titelstrijd in Engeland. De ploeg van Pep Guardiola speelde met 1-1 gelijk tegen Chelsea. Raheem Sterling scoorde voor Chelsea in de eerste helft, waarna Rodri in de slotfase gelijkmaakte.

In de eerste tien minuten van het duel zochten beide ploegen nog ietwat hun draai in het duel, maar vrij snel daarna barstte het voetbalgeweld snel los in Manchester. Een voorzet van Julián Álvarez werd rakelings naast gekopt door Erling Haaland een aan de andere kant had Nicolas Jackson moeten scoren.

Cole Palmer gaf de bal achter de verdediging van City met een splijtende steekpass. Conor Gallagher trok voor op Jackson, die enkel nog City-doelman Ederson hoefde te verschalken. De Senegalees nam de bal echter niet goed aan, waarna Ederson nog kon redden.

Vlak voor rust kwam Chelsea op voorsprong in het Etihad Stadium. Een snelle counter werd door Jackson voorgegeven op Sterling, die Kyle Walker uitkapte en vervolgens vanaf de rand van de zestien om Ederson heen krulde: 0-1.

In het tweede bedrijf was de eerste grote kans besteed aan Kevin De Bruyne. Een vrije trap van de Belg scheerde vlak over de lat. De volgende mega-mogelijkheid werd gecreëerd door the Blues. Malo Gusto gaf de bal strak voor op Sterling, die Ederson magistraal zag keren met zijn voet. Ook Ben Chilwell kwam in de rebound niet voorbij de Braziliaan.

Tien minuten daarna kreeg City weer een opgelegde kans. Jérémy Doku stak Haaland weg, maar Chelsea-doelman Dorde Petrovic bracht magistraal redding op de inzet van de Noor.

Een kwartier voor tijd kreeg de doorgaans zo klinische Haaland weer een megakans op de gelijkmaker. De Bruyne slingerde de bal met links voor het doel, waar de spits vrij van dichtbij kon inkoppen. Het vizier stond echter niet op scherp en ook deze poging belandde over het doel.

Met nog zeven minuten op de klok kwam Man City dan toch langszij. Rodri kreeg een afgeslagen bal voor zijn voeten vlak buiten het strafschopgebied en haalde met links uit. De bal ketste via het bovenbeen van Trevoh Chalobah vervolgens in het dak van het doel: 1-1. In de slotfase was Rodri ook nog dicht bij de winnende treffer, maar zijn kopbal ging via Chalobah naast. Ook een claim voor hands van Axel Disasi was tevergeefs.



