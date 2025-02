Liverpool doet ook zonder Arne Slot uitstekende zaken en loopt wederom uit op Arsenal

Liverpool heeft woensdagavond opnieuw een reuzenstap gezet naar de landstitel. De ploeg van John Heitinga, die de geschorste Arne Slot verving op de bank, versloeg Newcastle United op Anfield met 2-0. De doelpuntenproductie werd verzorgd door Dominik Szoboszlai en Alexis Mac Allister. Door de zege profiteert Liverpool opnieuw optimaal van het puntenverlies van Arsenal, dat tegen Nottingham Forest bleef steken op een gelijkspel.

Bij Liverpool had Slot, die op de tribune plaatsnam wegens zijn schorsing naar aanleiding van het incident bij Everton, een basisplaats ingeruimd voor twee landgenoten. Virgil van Dijk en Ryan Gravenberch stonden aan de aftrap, Cody Gakpo begon op de reservebank.

Liverpool opende de score al na elf minuten voetballen. Een aanval over de linkerkant kwam terecht bij Luis Diaz, die teruglegde op Szoboszlai. De Hongaar schoot de bal met zijn linker door de benen van Dan Burn tergend langzaam, maar buiten bereik van Nick Pope, in het doel: 1-0.

De eerste helft stond verder niet bol van de grote kansen. De bezoekers kregen er één via Callum Wilson, maar het vizier van de spits, die de geblesseerde Alexander Isak verving, stond niet helemaal op scherp.

Na de pauze zakte het niveau van Liverpool wat terug, maar desondanks viel wel de tweede treffer. Mohamed Salah liet maar weer eens zijn klasse zien met een fraaie assist op Mac Allister, die de bal feilloos in de bovenhoek krulde. Met de 2-0 was de wedstrijd eigenlijk wel gespeeld.

Salah deed vervolgens nog een gooi naar de mooiste assist van het seizoen door de bal met de buitenkant van zijn voet voor te geven op Diaz, maar de Colombiaan gleed de bal nét naast.

Door de zege gaat Liverpool nog steviger aan kop in de Premier League. Na het puntenverlies van Arsenal tegen Nottingham Forest is het gat tussen de nummer één en twee nu maar liefst dertien punten, al hebben the Gunners nog wel een wedstrijd tegoed.