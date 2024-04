Live meepraten in de Serie A: Cagliari - Juventus

Juventus mag vrijdagavond proberen om de derde plek in de Serie A steviger in handen te nemen. De grootmacht uit Turijn neemt het vanaf 20:45 uur op tegen Cagliari, dat veertiende staat. Meepraten over Cagliari - Juventus kan onderaan dit topic.

Opstelling Cagliari: Scuffet; Mina, Dossena, Hatzidiakos; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Augello; Luvumbo, Gaetano; Shoumurodov.

Opstelling Juventus: Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Alcaraz, Locatelli, Rabiot, Cambiasso; Vlahovic, Chiesa.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties