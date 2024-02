Live meepraten in de FA Cup: Chelsea - Leeds United

Chelsea en Leeds United staan woensdagavond tegenover elkaar in de achtste finale van de FA Cup. Gezien de stand in de Premier League en de verloren EFL Cup-finale tegen Liverpool is dit bekertoernooi de laatste kans op een prijs dit seizoen voor de formatie van Mauricio Pochettino. Leeds hoopt de tegenstander uit Londen te verrassen en de kwartfinale te bereiken. Het duel begint om 20:30 uur en onder dit artikel kun je erover meepraten.

Opstelling Chelsea: Sánchez; Gilchrist, Disasi, Chalobah, Gusto; Caicedo, Fernández; Madueke, Sterling, Mudryk; Jackson.

Opstelling Leeds United: Meslier; Roberts, Rodon, Cooper, Firpo; Ampadu, Gray; Anthony, Piroe, James; Joseph.

Welke club bereikt de kwartfinale van de FA Cup? Chelsea Leeds United Stem Welke club bereikt de kwartfinale van de FA Cup? Chelsea 60% Leeds United 40% Totaal aantal stemmen: 58 Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties