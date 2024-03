Live meepraten in de Europa League: Liverpool - Sparta Prague

Liverpool gaat zich donderdagavond proberen te kwalificeren voor de kwartfinale van de UEFA Europa League. The Reds moeten zien af te rekenen met Sparta Prague. In Tsjechië zegevierde Liverpool met 1-5, waardoor de return op Anfield een koud kunstje lijkt. In dit artikel kan je meepraten over het duel.

Opstelling Liverpool:n.n.b.

Opstelling Sparta Prague: n.n.b.

