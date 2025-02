Lisandro Martínez krijgt slechtst denkbare nieuws over zijn blessure

Lisandro Martínez heeft zondag in de wedstrijd tegen Crystal Palace (0-2 verlies) zijn voorste kruisband afgescheurd, zo bevestigt het Argentijnse TyC Sports. De 27-jarige verdediger van Manchester United ging in de slotfase met tranen in de ogen per brancard van het veld.

Het ging in de 76ste minuut mis voor Martínez bij een ogenschijnlijk onschuldig duel om de bal met Ismaïla Sarr. De Argentijn ging met veel pijn naar de grond.

Er werd direct gevreesd voor een zware knieblessure. Medische tests hebben maandag inderdaad aangetoond dat Martínez zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. Daardoor wacht de voormalig verdediger van Ajax een revalidatie van negen tot twaalf maanden en is zijn seizoen over.

Martínez was sinds zijn komst naar Manchester United toch al niet gelukkig met blessures. De verdediger miste al tientallen wedstrijden voor de Engelse club, onder meer door een gebroken middenvoetsbeentje en een andere zware voetblessure.