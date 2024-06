Lionel Messi pakt opnieuw record bij Argentinië tijdens start Copa América

Argentinië is de Copa América begonnen met een 2-0 zege op Canada. Julián Álvarez en Lautaro Martínez waren verantwoordelijk voor de treffers van het elftal van bondscoach Lionel Scaloni. Superster Lionel Messi is na donderdagnacht de speler met de meeste wedstrijden in de geschiedenis van het toernooi: 35.

Bij la Albiceleste stond voormalig Ajacied Lisandro Martínez centraal achterin de defensie. Messi vormde de voorhoede met Álvarez, waardoor Lautaro genoegen moest nemen met een plek op de bank.

Met zijn basisplaats nam Messi het record van Chileen Sergio Livingstone definitief over. De doelman keepte in de jaren ’40 en ’50 liefst 34 Copa América-duels namens zijn land. Messi staat nu op 35 en is daarmee alleen recordhouder.

Pas na rust wist Argentinië een gaatje in de defensie van Canada te vinden. Messi stuurde Alexis Mac Allister weg met een heerlijke steekbal, waarna de middenvelder van Liverpool een tikje opzij deed. Manchester City-spits Álvarez moest de bal enkel nog binnenlopen: 1-0.

Pas in de 88ste minuut wist Argentinië de zege veilig te stellen door de verlossende 2-0 te maken. Op aangeven van Messi was het Lautaro die doelman Maxime Crépeau wist te verschalken: 2-0.

Ajax-doelman Gerónimo Rulli bleef net als Nicolás Tagliafico het gehele duel op de bank zitten. Dinsdagnacht komt Argentinië opnieuw in actie tegen Chili, waarna op zaterdag de laatste groepswedstrijd volgt tegen Peru.

