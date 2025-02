Limburgse derby tussen VVV Venlo en MVV Maastricht eindigt onbeslist

VVV Venlo en MVV Maastricht delen de punten in de Limburgse derby: 0-0. VVV blijft door het doelpuntenloze gelijkspel steken op de vijftiende plaats, terwijl MVV genoegen moet nemen met een dertiende plek.

VVV was de bovenliggende partij in de eerste helft en kreeg een grote kans via aanvoerder Rick Ketting. De centrale verdediger was dichtbij een treffer, maar zag zijn kopbal op de paal belanden.

Even later was het zijn collega in het centrum, Gabin Blancquart, die vrij kon inkoppen. Maar de Franse centrale verdediger knikte naast.

MVV had de hele wedstrijd weinig in te brengen en kreeg de beste mogelijkheid via Nabil El Basri. Het schot van de middenvelder werd gekeerd door VVV-doelman Delano van Crooij.

VVV bleef in de tweede helft aandringen en bracht met debutanten Navarone Foor, Serano Seymor en ervaren kracht Brahim Darri wat frisse krachten in het veld. Gescoord werd er door beide ploegen echter niet.