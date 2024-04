Leverkusen flikt het weer: eerste nederlaag wordt in extremis voorkomen

Kampioen Bayer Leverkusen heeft zondagavond opnieuw een nederlaag in extremis weten te voorkomen. Niclas Füllkrug dacht Borussia Dortmund in de 80ste minuut de zege te bezorgen, maar Josip Stanisic kopte Leverkusen diep in blessuretijd op gelijke hoogte: 1-1. Die Werkself breidt de ongeslagen reeks uit naar 45 duels, terwijl Dortmund blijft steken op een vijfde plaats, twee punten achter RB Leipzig.

Bij Dortmund ontbrak Donyell Malen nog steeds vanwege blessureleed. Ian Maatsen verscheen daarentegen wel aan de aftrap. Xabi Alonso besloot veel van zijn sterspelers rust te geven. Florian Wirtz, Victor Boniface en Exequiel Palacios moesten allemaal genoegen nemen met een reserverol, terwijl Jeremie Frimpong als wingback startte.

De Oranje-international kreeg in de openingsfase de eerste kleine mogelijkheid uit een voorzet. Doordat de timing van de offensieve verdediger niet helemaal goed was, zag hij zijn kopbal ruim over het doel van de thuisploeg gaan.

Dortmund kroop na een half uur door het oog van de naald nadat Emre Can op de rand van zijn eigen zestien op de hak van Frimpong trapte. De VAR beoordeelde het moment, maar besloot de bezoekers uiteindelijk geen strafschop toe te kennen.

Leverkusen domineerde het balbezit, al wist het dat niet in grote kansen om te zetten. Alejandro Grimaldo kwam nog het dichtst bij met een vrije trap die rakelings over de lat ging.

Dortmund had op slag van rust op voorsprong moeten komen, ware het niet dat Lukas Hradecky een schitterende redding in huis had op een hard schot van Marcel Sabitzer.

Leverkusen had ook in het tweede bedrijf moeite om mogelijkheden te creëren, waarop Alons besloot om Wirtz binnen de lijnen te brengen. Het sorteerde niet het gewenste effect. Sterker nog: Dortmund wist de ban in de 80ste minuut te breken via Füllkrug, die van dichtbij raak volleerde: 1-0. Grimaldo dacht in extremis nog de

Daarmee leek de eerste nederlaag in alle competities van die Werkself in dit seizoen een feit te worden. Grimaldo dacht in extremis al voor de ontsnapping te zorgen, maar had buiten Dortmund-doelman Gregor Kobel gerekend, die de bal uit de kruising tikte. Uit de daaropvolgende hoekschop was het vervolgens alsnog raak: Stanisic kopte een hoekschop van Wirtz overtuigend tegen de touwen: 1-1.

Gaat Leverkusen voor het eerst dit seizoen ??????????????????? ?? Tien minuten voor tijd komt Dortmund in ieder geval op voorsprong via Niclas Füllkrug ??#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 21, 2024

Bayer Leverkusen ?????????? ?????? ???????? ?? In de 97' minuut komt 'Die Werkself' langszij en dus blijft het ongeslagen: 45 wedstrijden! ????#ViaplaySportNL #ViaplayVoetbal #Bundesliga — Viaplay Sport Nederland (@viaplaysportnl) April 21, 2024

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties