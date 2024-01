Leon ten Voorde: ‘Hij wordt begeerd door Ajax, Feyenoord en PSV’

Benjamin Nagel is met FC Twente mee op trainingskamp in de regio Alicante, zo weet verslaggever Leon ten Voorde te melden. Samen met het zestienjarige toptalent zijn ook Lucas Vennegoor of Hesselink (17), Harrie Kuster (18) en Jort Ribbers (18) mee op ‘snuffelstage’. Volgens Ten Voorde is het bijzonder dat Nagel mee is gegaan, want de jeugdinternational wordt onder meer begeerd door Ajax, Feyenoord én PSV.

“Hij heet Benjamin en is met zijn zestien jaar ook de absolute Benjamin van de selectie in Spanje”, zo schrijft Ten Voorde in Tubantia over Nagel. “De jeugdinternational werd een tijd geleden begeerd door Ajax, Feyenoord en PSV en bracht al werkbezoeken aan sommige clubs, maar FC Twente wist hem binnenboord te houden.”

“Nagel, die ook een Amerikaans paspoort heeft, besloot voor de club uit zijn stad te kiezen toen FC Twente hem een profcontract aanbood met een talentenprogramma dat volledig op hem is geschreven. Zo wordt hij onder meer begeleid door Wout Brama”, weet Ten Voorde.

Nagel komt momenteel uit voor Twente Onder 18 en kan zowel als centrale middenvelder als verdedigende middenvelder uit de voeten. Twente heeft de controleur vast weten te leggen tot medio 2026.

De zestienjarige middenvelder speelde tot dusver ook twee interlands met Oranje Onder 17. Nagel debuteerde in oktober in het duel met Cyprus Onder 17 (0-3 winst) en ook tegen Portugal speelde hij enkele dagen later mee (1-3 verlies).

Naast Nagel zijn er nog drie toptalenten die mogen ruiken aan de A-selectie van de Tukkers. Lucas Vennegoor of Hesselink, de zoon van oud-spits Jan Vennegoor of Hesselink, speelt eveneens in de spitspositie en is volgens Ten Voorde ‘een geboren afmaker’.

Verder sluit ook Kuster aan. De middenvelder, die eveneens als rechtsback uit de voeten kan, maakte al enkele speelminuten in oefenwedstrijden. Tot slot is ook Ribbers meegereisd naar Spanje. De aanvallende middenvelder kreeg net als Kuster al de nodige speelminuten in vriendschappelijke wedstrijden.

