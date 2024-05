Lazio verder verwijderd van Champions League na hele late mokerslag

Lazio heeft in blessuretijd een flinke tik opgelopen. De ploeg van trainer Igor Tudor kwam tegen AC Monza tot tweemaal toe op voorsprong, maar gaf die net zo vaak weer uit handen: 2-2. Een plek bij de eerste vijf en daarmee een Champions League-ticket lijkt daarmee uit zicht. Nummer zes Atalanta heeft één punt meer dan het als zevende geplaatste Lazio (57 om 56). Bovendien heeft Atalanta twee wedstrijden minder gespeeld. Ook nummer vijf AS Roma, dat op 59 punten staat én een wedstrijd minder gespeeld heeft dan Lazio, lijkt niet meer te achterhalen.

De wedstrijd was slechts tien minuten oud toen Lazio de score wist te openen. Daichi Kamada loste een hard schot, dat op de een of andere manier via doelman Michele Di Gregorio tegen de lat belandde. De rebound was een prooi voor Immobile: 0-1. Een mooi moment voor de 34-jarige spits, die op 14 februari voor het laatst scoorde.

Lange tijd leek Lazio de 0-1 voorsprong vast te houden, totdat ook Milan Djuric optimaal wist te profiteren van een rebound: 1-1. Lazio had nog een kwartier om de zege alsnog binnen te slepen en dat leek te lukken via Matías Vecino. De Uruguayaan profiteerde optimaal van een dramatische terugspeelbal van Monza-verdediger Giulio Donati: 1-2. Toch zou Monza nog een punt overhouden aan het duel. Djuric kopte fraai binnen in de verre hoek: 2-2.

