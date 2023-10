Lazio slaat wéér toe in extremis: Pedro dompelt Celtic vlak voor tijd in rouw

Woensdag, 4 oktober 2023 om 23:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:22

Lazio heeft woensdagavond een zwaarbevochten zege op Celtic geboekt. De Schotten kwamen in eigen huis nog op voorsprong via Kyogo Furuhashi. Matias Vecino trok de stand vervolgens weer in evenwicht, waarna Pedro Lazio diep in blessuretijd de overwinning bezorgde. De Italianen delen de koppositie in Groep E nu met Atlético Madrid, terwijl Feyenoord op één punt volgt en derde staat.

Bijzonderheden:

Furuhashi bracht Celtic Park binnen het kwartier in extase door na een vlotlopende aanval de ban te breken. Daizen Maeda speelde Matt O'Riley in. De middenvelder tikte in één keer door op Furuhashi, die vervolgens de hoek voor het uitkiezen had: 1-0. Lazio kwam binnen het half uur langszij via Vecino, die van dichtbij de gelijkmaker aantekende: 1-1. Waar de Italianen twee weken geleden in extremis een punt uit het vuur sleepten tegen Atlético, werd in Schotland diep in blessuretijd een zege geboekt. In de 95ste minuut was het Pedro die tegendraads de 1-2 tegen de touwen kopte.

?????????? ?????????? ?????? ???????? ?? Daar is Pedro en Lazio pakt weer drie punten in de laatste paar minuten ??#ZiggoSport #UCL #CELLAZ pic.twitter.com/GY0Z1CaLFb — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 4, 2023

Celtic - Lazio 1-2

12’ 1-0 Kyogo Furuhashi (assist: Matt O'Riley)

29’ 1-1 Matias Vecino (assist: Alessio Romagnoli)

90+5' 1-2 Pedro (assist: Mattéo Guendouzi)