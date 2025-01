Late penalty van Luuk de Jong redt punt voor zwalkend PSV tegen sterk AZ

De kraker tussen PSV en AZ heeft zaterdagavond geen winnaar opgeleverd. De Eindhovenaren kwamen in het eigen Philips Stadion zwak voor de dag en werden tweemaal op achterstand gezet (door goals van Mayckel Lahdo en invaller Mexx Meerdink). Twee goals van Luuk de Jong, waarvan de laatste via een penalty, leverden PSV toch nog een punt op: 2-2. De ploeg van Peter Bosz blijft koploper in de Eredivisie, maar ziet Ajax wel op vier punten komen. AZ staat vijfde.

Bij PSV is vrijwel iedereen weer fit, waardoor Bosz harde keuzes moest maken. Het middenveld bestond uit Malik Tillman, Jerdy Schouten en Ismael Saibari, waardoor Joey Veerman en Guus Til op de bank moesten beginnen. Op rechts kreeg Ivan Perisic de voorkeur boven Johan Bakayoko. Aan de zijde van AZ startte Ruben van Bommel door een lichte blessure op de bank, waardoor er een kans in de basis was voor Lahdo.

PSV speelde een belabberde eerste helft, waarin AZ de boventoon voerde. Troy Parrott had de Alkmaarders in de tiende minuut op voorsprong moeten zetten. De spits van AZ zag een kopbal van dichtbij gekeerd worden door Walter Benítez en kreeg een gouden kans in de rebound, maar tikte naast.

Zeven minuten later leek het er opnieuw op dat Parrott ging scoren. De inzet van de spits werd echter op de doellijn weggehaald door de glijdende Ricardo Ledezma, die geen halve seconde later had kunnen arriveren. Na een klein half uur kreeg PSV zijn enige grote kans uit de eerste helft: Saibari kopte naast.

Vlak voor rust viel de openingstreffer. Lahdo dribbelde op de linkerflank naar binnen, waarbij Ledezma de linksbuiten van AZ overdroeg aan Schouten. Laatstgenoemde kon echter niet voorkomen dat Lahdo de bal overtuigend in de verre onderhoek schoot, buiten het bereik van Benítez: 0-1.

Bosz zal in de rust een donderspeech hebben gegeven, maar besloot geen wissels door te voeren. In de tweede helft kwam PSV wel een stuk sterker voor de dag en werd AZ in de beginfase achteruit gedrukt. In de 66ste minuut besloot Bosz alsnog een drievoudige wissel door te voeren, en daar zal hij geen spijt van hebben gehad.

De eerste pass die Veerman verstuurde was namelijk fenomenaal en zette Til vrij op de rechterflank. De voorzet van laatstgenoemde werd simpel binnengelopen door De Jong: 1-1. Lang bleef die score niet staan, want ook bij AZ volgde een gouden wissel. Meerdink, koud een minuut in het veld, kopte een voorzet van Sven Mijnans prachtig in de hoek: 1-2.

PSV zocht opnieuw de aanval en kreeg in de 84ste minuut een penalty, toen Van Bommel uiterst ongelukkig hands maakte na een wippertje van Bakayoko. De Jong schoot van elf meter overtuigend binnen: 2-2.