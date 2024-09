Lat voorkomt wereldgoal van Edvardsen, die alsnog scoort met sublieme stift

Go Ahead Eagles heeft zondag een knappe overwinning geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Paul Simonis was op bezoek bij Sparta Rotterdam met 1-2 te sterk. Victor Edvardsen eiste een hoofdrol op met een schot van eigen helft dat op de let belandde en een schitterende goal.

Vorig seizoen verloor Sparta voor het eerst sinds 1995 (!) in eigen huis van Go Ahead Eagles, niet wetende dat een jaar later opnieuw een nederlaag zou worden geleden tegen datzelfde Go Ahead. Sparta stelde, vooral in de eerste helft, zwaar teleur.

Het ontbrak de ploeg van Jeroen Rijsdijk aan tempo, creativiteit en een goede spelopvatting. Go Ahead Eagles kwam juist met een duidelijk plan richting Het Kasteel en loerde zichtbaar op de counter. Dat leverde bijna het doelpunt van het jaar op.

Edvardsen besloot na een half uur spelen aan de wandel te gaan uit een snelle omschakeling. De spits zag Nick Olij te ver voor zijn doel staan en probeerde het van eigen helft, maar zag zijn poging op de lat uiteen spatten.

Even voor dat moment wist Jakob Breum wel het net te vinden namens de bezoekers. De Deen slalomde door de vijandelijke zestien, om zijn actie te besluiten met een schot in de korte hoek: 0-1. Olij moest een antwoord schuldig blijven.





Sparta stelde daar behoudens een schot van

Camiel Neghli (gepakt door Luca Plogmann) bijzonder weinig tegenover. Het deed Rijsdijk besluiten om in de rust maar liefst drie wissels door te voeren. Tobias Lauritsen, Pelle Clement en Arno Verschueren werden geslachtofferd.

Het drietal zag vanaf de bank hoe Go Ahead de stand na een klein uur spelen verdubbelde. Edvardsen kreeg de bal ietwat gelukkig voor zijn voeten via Bobby Adekanye en zag Olij opnieuw te ver voor zijn doel staan, waarop hij zijn geluk beproefde met een schitterende stift: 0-2.

Sparta gaf zich niet gewonnen en trok in het laatste kwart ten aanval, wat bijna tot goals leidde via Joshua Kitolano en Neghli. De aansluitingstreffer volgde tien minuten voor tijd alsnog, nadat Rijsdijk Shunsuke Mito in de ploeg had gebracht.

De Japanner stond vogelvrij uit een corner en besloot verrassend met een schot in de korte hoek. Plogmann had geen antwoord op het vlammende schot, maar hield in het restant van de wedstrijd zijn doel schoon.