Lamine Yamal richt zich direct na zege FC Barcelona met bloedig filmpje op Instagram tot één persoon

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor een bebloede Lamine Yamal, die zaterdagavond een zwaarbevochten zege boekte met zijn FC Barcelona.

Want gemakkelijk was het allerminst voor de Catalanen op bezoek bij het Las Palmas van Jasper Cillessen. Barça domineerde, maar wist lange tijd de ban niet te breken.

Na ruim een uur lukte Dani Olmo dat, op aangeven van Yamal, alsnog, alvorens Ferran Torres het LaLiga-duel in het slot gooide in de blessuretijd. Door de 0-2 zege nam Barcelona de koppositie over van Atlético Madrid. Real Madrid kan zondag in punten gelijk komen met de eeuwige rivaal uit Catalonië.

Wat Yamal betreft gaat het na de moeizame overwinning van Barcelona ook even over de arbitrage. Het ultratalent meldde zich gauw na afloop op Instagram met een filmpje.

Lamine Yamal

Hierop is te zien hoe een groot deel van zijn verder spierwitte linkersok flink bebloed is. Verbaasd over een discutabele beslissing in het duel met Las Palmas plaatst Yamal de woorden ‘geen overtreding’ bij de video, gepaard met twee emoji’s die huilen van het lachen én een gezicht dat de hand voor het gezicht slaat uit slomgeslagenheid.

Dat uitgerekend de zeventienjarige aanvaller van Barcelona zich beklaagt over een arbitrale beslissing, is op zijn minst opmerkelijk te noemen. Eerder in de week verscheen in Mundo Deportivo een uitgebreid interview met Yamal, waarin hij onder meer pleitte voor meer waardering voor de scheidsrechters in Spanje.

“Ik geloof dat scheidsrechters hun best doen. Wij als FC Barcelona, Real Madrid en Atlético Madrid mogen niet klagen”, reageert hij op de vier pagina lange officiële brief waarmee de witten uit Madrid hun beklag deden over Spaanse arbitrage. “Scheidsrechter zijn is geen makkelijke taak, want er klaagt altijd wel iemand.”