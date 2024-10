Lamine Yamal pakt kritische TikTokker aan en verzamelt half miljoen likes met gevatte opmerking

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Lamine Yamal, die een kritische TikTokker aanpakt.

De Spaanse TikTokker en Real Madrid-fan Javi Bridge liet zich kritisch uit over het optreden van Lamine Yamal in het Champions League-duel met Bayern München. “Ik vind het een goede speler, maar in wedstrijden als die tegen Bayern denken jullie Barça-fans dat Yamal gaat scoren. Vandaag gaat hij niet scoren. Hij komt niet in het spelbeeld voor”, zei de influencer met 1,1 miljoen TikTok-volgers.

Uiteindelijk won Barcelona het duel met 4-1, mede dankzij een hattrick van Raphinha. Yamal scoorde inderdaad niet, maar na afloop liet hij zich wel gelden onder de TikTok-video. “Stil jij, jochie”, reageerde de buitenspeler. Zijn comment kreeg bijna een 500.000 miljoen likes, terwijl de video 164.000 likes kreeg.