LaLiga gaat FC Barcelona aanklagen: ‘Fouten in de boekhouding om Olmo in te schrijven’

LaLiga beschuldigt FC Barcelona ervan dat het fouten in de boekhouding heeft gemaakt om Dani Olmo en Pau Victor in te schrijven voor de tweede seizoenshelft. LaLiga gaat een klacht indienen tegen Barça.

Barcelona moest afgelopen winter alle zeilen bijzetten om Olmo en Victor speelgerechtigd te krijgen voor de tweede seizoenshelft. La Liga hield dit aanvankelijk tegen, maar de Spaanse koploper kreeg uiteindelijk gelijk bij de Hoge Sportraad (CSD).

Doorslaggevend was een belofte om meerdere VIP-boxen in het vernieuwde Camp Nou te verkopen, wat de club naar eigen zeggen honderd miljoen euro zou opleveren.

Dat bedrag zorgde ervoor dat het salarisplafond van Barcelona omhoogging. Hierdoor konden Olmo en Vitor alsnog geregistreerd worden, en verlengde de club ook snel de contracten van Pedri, Ronald Araújo en Gavi. Nu stelt La Liga, onder leiding van Javier Tebas, echter dat de financiële cijfers van Barça niet kloppen.

“Geen enkele euro van de genoemde bedrijfsactiviteiten is uiteindelijk opgenomen in de winst- en verliesrekening, terwijl de club en de accountant destijds iets anders beweerden”, luidt de harde conclusie in een statement.

La Liga heeft besloten om het salarisplafond van de club opnieuw te verlagen en start een juridische procedure tegen het accountantskantoor dat Barça's boekhouding goedkeurde. Ook de inschrijving van Olmo en Victor komt op losse schroeven te staan.

De Hoge Sportraad (CSD) gaf het tweetal in januari voorlopig toestemming om te spelen, maar die regeling loopt op 7 april af. Een definitieve uitspraak over hun status wordt snel verwacht.