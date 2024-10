LaLiga-baas Javier Tebas haalt in interview hard uit naar Real Madrid

Javier Tebas, de baas van competitieorganisator LaLiga, heeft in een interview met L'Équipe hard uitgehaald naar Real Madrid. De reden daarvoor is dat de Madrilenen de Ballon d'Or-ceremonie maandagavond oversloegen.

Rodri kreeg maandagavond de trofee uit de handen van George Weah uitgereikt. Dat was niet onder toeziend oog van Vinicius Junior, die wekenlang gold als favoriet. De Braziliaan greep uiteindelijk naast de prijs en was woedend.

Vinicius besloot daarom de ceremonie te boycotten. Hij was daarin niet alleen, want zijn werkgever toonde zich solidair. Geen enkele afgevaardigde van Real Madrid reisde af naar het gala in het het Théâtre du Châtelet in Parijs. "De Ballon d'Or bestaat voor ons niet meer", zo liet Real Madrid in een verklaring weten aan Marca.

"Als de criteria Vinícius niet als winnaar aanwijzen, moeten dezelfde criteria Daniel Carvajal als winnaar aanwijzen", zo luidde de reactie van Real Madrid. Carvajal won afgelopen seizoen de Champions League met de Koninklijke en kroonde zich daarna tot EK-winnaar met Spanje.

De eervolle prijs ging uiteindelijk echter dus naar zijn landgenoot, Rodri. Dat Real Madrid het befaamde gala boycotte, viel bij Tebas niet in goede aarde. "Ik ben een Real Madrid-fan", zo begon hij desgevraagd zijn mening over Reals absentie te formuleren.

“De belangrijke waarden van deze club zijn een gentleman zijn en handen schudden als je verliest. Ik denk dat Real Madrid die mentaliteit een tijdje geleden verloor", oordeelt de president van de Spaanse competitie. Tebas neemt de vijftienvoudig Champions League-winnaar het nodige kwalijk.

"Ze hadden naar deze ceremonie moeten gaan en het Franse voetbalsysteem, dat transparant is en waarbij honderd journalisten hebben gestemd, niet in twijfel moeten trekken. Het slachtofferschap van Real is nergens voor nodig en is overdreven. Dit gebrek aan elegantie ervaren we ook in Spanje."