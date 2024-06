Lachende Frenkie de Jong keert terug op training, maar moet snel naar binnen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor de spelers van Oranje, die in het shirt van hun eerste amateurclub op het veld verschijnen.

Frenkie de Jong is weer terug op het trainingsveld. De middenvelder raakte tijdens het duel met Real Madrid op 21 april opnieuw geblesseerd aan zijn enkel en kon sindsdien niet meer in actie komen. Zaterdag was hij aanwezig bij de uitzwaaitraining van Oranje voorafgaand aan het EK.

De Jong kon overigens niet de volledige training meedoen. De spelverdeler deed mee aan de warming-up, maar vervolgens liep hij weer spoedig naar de kant.

De spelers van het Nederlands elftal verschenen in shirts van hun eerste amateurclubs. Alle 23 beschikbare namen stonden op het veld. Alleen Teun Koopmeiners, Tijjani Reijnders en Donyell Malen ontbreken nog. Laatstgenoemde speelt zaterdagavond met Borussia Dortmund de Champions League-finale tegen Real Madrid.

Hij is er weer bij! ???? pic.twitter.com/cLJM2A1Jpp — ESPN NL (@ESPNnl) June 1, 2024

Deel 2 van EK-voorbereiding Oranje is begonnen; de zogenoemde uitzwaaitraining met fans erbij. Zoals gepland gaat Frenkie de Jong na collectieve warming-up verder met individueel programma. Malen, Reijnders en Koopmeiners voegen zich volgende week bij de groep #Oranje #Euro2024 pic.twitter.com/7Vxiud4eOf — simon zwartkruis (@simonzwartkruis) June 1, 2024

