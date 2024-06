Laatste trainingsbeelden van Nederlands elftal op eigen bodem verraden positief nieuws met het oog op EK

Frenkie de Jong lijkt in ieder geval weer deels met de groep mee te trainen, zo blijkt uit trainingsbeelden die het Nederlands elftal en journalisten op de sociale mediakanalen hebben gedeeld. De laatste training op eigen bodem was een kwartier lang voor het algemene publiek toegankelijk.

De Jong vormt het grootste twijfelgeval voor het EK. Speelt hij de eerste groepswedstrijd mee, of wordt hij later in het toernooi pas inzetbaar? Het herstel van zijn enkelblessure gaat in elk geval de goede kant op.

Zondag, als Oranje voor het laatst op de eigen KNVB Campus traint, doet De Jong in ieder geval enkele oefeningen weer mee in teamverband. Dat hij de gehele training met de groep meetraint, lijkt echter een illusie.

Het is wel voor het eerst in de EK-voorbereiding dat De Jong op het veld staat. Daarmee zet de middenvelder van FC Barcelona de volgende stap in zijn revalidatie. Zaterdagavond vertelde de controleur in SBS 6-programma Wij houden van Oranje over dat herstelproces en zijn EK-kansen.

"We doen er alles aan", zei De Jong. "Ik hoop dat ik er bij ben vanaf de eerste wedstrijd. Het is nog moeilijk om te beloven, maar het gaat goed. Het zit echt in je hoofd, de hele dag door. 's Nachts ook als ik even naar de wc loop. Dan ben ik altijd even aan het kijken van: hoe voelt de enkel? Dat zit wel echt in je hoofd."

Frenkie de Jong doet ook oefeningen met de bal dus het herstel lijkt op schema te liggen. pic.twitter.com/fgxnUgJF5H — Jeroen Kapteijns (@JeroenKapteijns) June 9, 2024

De Jong is overigens niet de enige middenvelder die als nieuw gezicht op het trainingsveld verscheen. Ook Tijjani Reijnders en Teun Koopmeiners sloten zondag aan bij de laatste training van Oranje voor het duel met IJsland maandag.

Reijnders had commerciële verplichtingen met AC Milan, terwijl Koopmeiners later mocht aansluiten wegens zijn gewonnen Europa League-finale met Atalanta. Na het oefenduel met IJsland begint voor Nederland de hopelijk zeer succesvolle EK-campagne.

