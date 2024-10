Laatste 'rotte appel' in selectie Manchester United lijkt bekend: 'Ten Hag greep net op tijd in'

Volgens verslaggever Geert Langendorff van het Algemeen Dagblad heeft manager Erik ten Hag de grootst mogelijk moeite om Marcus Rashford in het gareel te houden bij Manchester United. De in Engeland werkzame correspondent verwijst in dat kader naar de houding van de aanvaller tijdens het 0-0 gelijkspel tegen Aston Villa.

''Rashford had vorig jaar problemen buiten het veld. Hij kleurde niet helemaal binnen de lijntjes. En wie hem zondag zag tegen Aston Villa.... Hij zat opzichtig te solliciteren naar een rode kaart'', bekent Langendorff in de AD Voetbalpodcast dat hij met verbazing keek naar het optreden van Rashford op Villa Park.

''Gelukkig kon Ten Hag net op tijd ingrijpen en hem naar de kant halen. Anders hadden ze weer met tien man gestaan, voor de derde keer op rij'', voegt Langendorff daaraan toe.

Aanvoerder Bruno Fernandes kreeg vorige week zondag een rode kaart thuis tegen Tottenham Hotspur (0-3) en werd enkele dagen later ook weggestuurd in het Europa League-duel met FC Porto (3-3).

''Hij (Rashford, red.) is één van de rotte appels'', weet de goed ingevoerde Langendorff te concluderen. ''José Mourinho heeft nooit namen genoemd. Maar die zei wél dat er nog één of twee rotte appels waren die voor hem het werk onmogelijk maakten. En Martial was er daar één van, die is inmiddels weg.''

''Het feit dat Mourinho zei dat er nog één zit... Dat kan er maar één zijn, en dat is Rashford. Wie weet kan iemand hem aan de praat krijgen. Het is wel één van de grootverdieners bij de club.''

''Hij heeft talent, maar zit inmiddels ook niet meer bij het Engelse elftal'', constateert de correspondent tot slot dat Rashford in een moeilijke fase in zijn loopbaan is beland.