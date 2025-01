AC Milan onderzoekt serieus de mogelijkheden om Santiago Gimenez in deze transferperiode binnen te halen. La Gazzetta dello Sport voegt daar wel aan toe dat Feyenoord minstens 40 miljoen euro vraagt voor de Mexicaanse spits. Daarnaast moet de grootmacht uit Milaan eerst spelers verkopen, voordat er een bod kan worden neergelegd in De Kuip.

Gimenez werd maandag door ESPN in verband gebracht met AC Milan, net als Joshua Zirkzee (Manchester United). De Mexicaan in Nederlandse dienst was vorig jaar zomer al in beeld bij de nummer acht in de Serie A, die destijds koos voor een huurdeal voor Tammy Abraham.

AC Milan heeft Kyle Walker (Manchester City) bijna binnen en verlegt de aandacht nu naar het binnenhalen van aanvallende versterkingen. Om geld vrij te maken voor de komst van Gimenez wil men eerst afscheid nemen van onder meer Strahinja Pavlovic. Fenerbahçe heeft twintig miljoen euro plus bonussen over voor de Servische centrumverdediger.

Gimenez lijkt wel oren te hebben naar een toptransfer naar de Serie A, maar Feyenoord laat de topschutter, dit seizoen goed voor dertien goals, niet zomaar gaan. Bovengenoemde Italiaanse krant weet te melden dat de Rotterdammers een minimale vraagprijs van 40 miljoen euro hanteren voor de spits die tot medio 2027 vastligt.

AC Milan heeft enkele alternatieven achter de hand, mocht een deal met Gimenez niet van de grond komen. João Felix (Chelsea) is een voorname kandidaat, al gaat het dan wel om een verhuurperiode. De Portugese aanvaller werd vorig jaar nog voor 52 miljoen euro overgenomen van Atlético Madrid. Tevens is Dodi Lukebakio (Sevilla) in beeld bij de technische leiding in Milaan.

Transfermarktexpert Fabrizio Romano liet zich maandagochtend uit over de toekomst van Gimenez. ''Hij hoeft niet te dromen van een transfer. Feyenoord beschouwt hem als niet te koop", zo verzekerde Romano.

Gimenez wordt al langere tijd in verband gebracht met een transfer naar een club uit een Europese topcompetitie. Nottingham Forest wilde vorig jaar zomer ver gaan voor de Mexicaan, maar kwam nimmer tot een akkoord met het bestuur van Feyenoord.