Dinsdagavond staan Paris Saint-Germain en PSV tegenover elkaar in het Parc des Princes. De twee landskampioenen vechten in de derde speelronde van de Champions League uit wie er met de overwinning vandoor gaat.

PSV wordt daarbij getekend door grote personele problemen. Naast de al langer geblesseerden Joey Veerman, Sergiño Dest en Hirving Lozano werd maandag duidelijk dat ook Rick Karsdorp en Jerdy Schouten niet aan zullen treden in Parijs. Daarnaast is Ivan Perisic niet speelgerechtigd in de Champions League.

Vooral het gemis van Veerman en Schouten zal zich laten voelen. Dat Karsdorp er niet bij is, is ook een groot gemis. Vermoedelijk neemt Mauro Júnior zijn plek op de rechtsbackpositie in. Bij PSG zijn er vooral kopzorgen over de spitspositie.

Gonçalo Ramos en Randal Kolo Muani zullen door blessures beiden ontbreken in de basisopstelling van trainer Luis Enrique. De Spaanse oefenmeester kan derhalve nog kiezen uit twee andere smaken in de punt van de aanval: Marco Asensio en Lee Kang-in.

Beide mannen waren in het afgelopen competitieduel met Strasbourg (4-2 winst) trefzeker. Asensio startte die wedstrijd nog in de basis, maar L'Équipe vermoedt dat Lee zal gaan spelen. De Zuid-Koreaan was als invaller trefzeker zaterdag. RMC Sport kent dusdanig grote twijfel dat zij voor het gemak beide namen hebben meegenomen in het vermoedelijke elftal.

Verder voorspelt L'Équipe dat Enrique zijn elftal op nog vier plekken wijzigt ten opzichte van het treffen met Strasbourg. Vooral achterin zal de Spaanse oefenmeester zijn elftal omgooien. Basisplekken worden daar verwacht voor Marquinhos, Achraf Hakimi en Nuno Mendes.

Dat drietal kwam niet in actie bij het voorgaande competitieduel. Ook voorin lijkt Enrique te gaan wisselen. Désire Doué wordt dan het slachtoffer van Ousmane Dembélé, die lijkt terug te keren in de basis. Hij wordt voorin vergezeld door Bradley Barcola, die Peter Bosz nog goed kent van hun gezamenlijke tijd bij Olympique Lyon en dus Lee of Asensio.

Vermoedelijke XI PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Zaïre-Emery, Vitinha; Dembélé, Lee, Barcola.