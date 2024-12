Kylian Mbappé zet uitstekende vorm door tijdens ruime zege Real Madrid

Real Madrid heeft zondag een kinderlijk eenvoudige zege geboekt op Sevilla: 4-2. Daardoor passeert De Koninklijke aartsrivaal FC Barcelona in LaLiga. Real Madrid gaat als nummer twee aan het kerstdiner.

Door het puntenverlies van FC Barcelona tegen Atlético Madrid (1-2 nederlaag) zaterdagavond was Real Madrid er zondagmiddag op gebrand om geen fouten te maken. Mbappé bezorgde het elftal van Carlo Ancelotti een droomstart.

De Franse superster ontving de bal van Rodrygo, om vervolgens van buiten het zestienmetergebied heerlijk uit te halen in de linkerbovenhoek: 1-0. De tweede treffer van de middag, gemaakt door Federico Valverde, was minstens zo mooi.

Vanaf een meter of 25 liet de Uruguayaanse middenvelder Sevilla-doelman Álvaro Fernández kansloos: 2-0. In de 34ste minuut was het opnieuw raak voor Real Madrid. Op aangeven van Lucas Vázquez was het Rodrygo die mocht juichen: 3-0.

Nog geen minuut later deed Isaac Romero iets terug namens Sevilla. Na een snelle aanval vanuit de aftrap stond de Spanjaard plotseling vrij voor Thibaut Courtois, die niet kon reageren op zijn uitstekende kopbal: 3-1.

Het vierde Madrileense doelpunt kwam op naam van Brahim Diaz. Dankzij een goede bal van uitblinker Mbappé vormde hij het eindstation van een fraaie aanval: 4-1. Belg Dodi Lukebakio bepaalde de eindstand vlak voor tijd op 4-2.

Zodoende kan Mbappé toch nog terugkijken op een mooi einde van 2024. De rechtspoot speelde in december zes officiële wedstrijden en wist daarin vijf keer te scoren. Tweemaal fungeerde hij als aangever.

Real Madrid heeft een punt minder dan stadsrivaal Atlético Madrid. Barcelona moet beide clubs uit de hoofdstad voor zich dulden, terwijl Atleti en Real Madrid ook nog eens een wedstrijd tegoed hebben.