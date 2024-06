Kylian Mbappé hoeft niet onder het mes, duel met Nederland hoogst onzeker

Kylian Mbappé hoeft niet onder het mes, zo heeft de Franse voetbalbond bekendgemaakt. De aanvaller viel maandagavond in het openingsduel met Oostenrijk (1-0) uit met een gebroken neus en zal nog enige tijd medische verzorging nodig hebben. Het is niet bekend of Mbappé het duel van vrijdag met Oranje haalt.

In de slotfase van het duel met Oostenrijk ging Mbappé naar de grond met een neusblessure. Bij een vrije trap in het voordeel van zijn ploeg kreeg hij de schouder van de Oostenrijkse verdediger Kevin Danso in het gezicht, waarna de voormalig Paris Saint-Germain-speler met een flinke bloedneus achterbleef.

Na een korte blessurebehandeling verliet Mbappé het veld, alvorens hij er kortstondig weer inkwam. Bij zijn snelle rentree ging de aanvaller meteen op de grond zitten, waardoor het spel opnieuw stilgelegd werd. De scheidsrechter beoordeelde dit als spelbederf en bestrafte Mbappé met een gele prent. Uiteindelijk werd hij gewisseld voor Olivier Giroud.

Mbappé lag lange tijd met een flink bebloede neus op de grasmat. Op foto's is duidelijk te zien dat de sterspeler zijn neus heeft gebroken. Een operatie is echter niet noodzakelijk, zo heeft de voorzitter van de Franse bond, Philippe Diallo, bevestigd.

"Eerst wacht voor hem een behandelingsperiode", laat de Franse bond weten. Het is nog niet bekend of Mbappé inzetbaar is voor het tweede groepsduel, aanstaande vrijdag met het Nederlands elftal.

Masker

Wel moet de aanvaller met een masker spelen, dat een dezer dagen zal worden aangemeten.meldde kort na de wedstrijd dat Mbappé het duel met Oranje moest laten schieten, maar dat staat dus nog niet definitief vast.

Des idées de masques ???? ? — Kylian Mbappé (@KMbappe) June 17, 2024

Mbappé is meteen na de wedstrijd met een ambulance afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Düsseldorf, waar het duel werd afgewerkt. Een gebroken neus heeft doorgaans zo'n zes weken nodig om weer vast te groeien.

Het uitvallen van Mbappé was een extra smet op een toch al niet spetterende avond voor de Fransen. Weliswaar werd Oostenrijk met 0-1 verslagen, het spel was niet hoopgevend en een eigen doelpunt van Maximilian Wöber was nodig om de ban te breken.

