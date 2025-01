Kyle Walker vertrekt na 7,5 jaar bij Manchester City: huurdeal met koopoptie

Kyle Walker maakt de rest van het seizoen af bij AC Milan. De 34-jarige rechtsachter van Manchester City was toe aan een nieuwe uitdaging en verhuist daarom naar de Serie A. De Milanezen hebben bovendien een koopoptie bedongen in het huurcontract.

Aan het begin van deze maand werd duidelijk dat Walker graag wilde vertrekken bij Manchester City. Een vertrek naar Saudi-Arabië lonkte, maar uiteindelijk is de keuze toch gevallen op AC Milan, dat hem op huurbasis overneemt van The Citizens. In de zomer kan I Rossoneri hem voor vijf miljoen euro definitief vastleggen.

Via Instagram neemt Walker uitgebreid de gelegenheid om iedereen bij Manchester City te bedanken. “Tekenen voor deze club in 2017 was een droom die uitkwam. Ik kon als kind alleen dromen van de zeventien prijzen die ik hier heb gewonnen, waaronder de Champions League en de treble.”

“Ik wil zoveel mensen bedanken. De staf, de materiaalmannen, mijn teamgenoten, Pep Guardiola en alle supporters. Ik wens jullie allemaal het allerbeste in de toekomst”, zo schrijft Walker.

Op de clubsite bedankt Manchester City Walker voor bewezen diensten. “Sinds de zomer van 2017 heeft hij 319 wedstrijden voor ons gespeeld, waarin hij zes keer scoorde en zeventien prijzen wist te winnen. Iedereen wenst Kyle het beste voor de rest van dit seizoen.”

Donderdag meldde Walker zich in Milaan, waar hij probleemloos door de medische keuring kwam. Bij Milan wordt Walker ploeggenoot van onder meer Oranje-international Tijjani Reijnders.

In Milaan konden ze de komst van Walker goed gebruiken, daar rechtsback Emerson Royal woensdag zwaar geblesseerd uitviel in het Champions League-duel met Girona (1-0 zege). De Braziliaan ligt er naar verwachting twee maanden uit.