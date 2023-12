Kwakman ziet uiterst zwak duo bij Ajax: ‘Ze worden geslacht door PEC Zwolle!’

Kees Kwakman is niet te spreken over het optreden van Borna Sosa en Benjamin Tahirovic. Mede door het tegenvallende defensieve optreden van het duo kon PEC Zwolle in het duel met Ajax meerdere kansen creëren.

Omdat Devyne Rensch regelmatig opduikt in het vijandige zestienmetergebied, ziet Kwakman dat er met name in de defensie van Ajax gaten ontstaan.

“Maar als je kijkt naar Tahirovic... Hij werd er gewoon volledig uitgelopen, waardoor Rav van den Berg een grote kans kreeg. Je ziet dat Sosa en Tahirovic gewoon een bepaalde dynamiek missen.”

“De verdedigende kwaliteiten en zijn verdedigende arbeid zijn nog steeds niet goed genoeg. Zij worden gewoon geslacht. Ook op snelheid.”

Daarna nam PEC Zwolle het heft in handen. De bezoekers creëerden in een tijdbestek van enkele minuten drie enorme kansen, maar wisten geen enkele daarvan om te zetten in een doelpunt. Davy van den Berg werd door Younes Namli vrij voor Diant Ramaj gezet, maar de middenvelder had te veel tijd nodig.

Daarna raakte Bram van Polen de bal in totale vrijheid slecht, waardoor Jorrel Hato op de doellijn kon wegkoppen. Vervolgens werd Van den Berg vrij voor Ramaj gezet, maar ditmaal schoot de middenvelder van PEC naast.

Vrijwel uit het niets maakte Ajax in de 37ste minuut 1-0. Rensch speelde vanuit het strafschopgebied breed op Brobbey, die de bal zo kon binnenlopen. Er werd gevlagd voor buitenspel, maar de VAR constateerde een geldig doelpunt. Akpom zag in de eindfase van de eerste helft een kopgoal worden afgekeurd wegens buitenspel.

