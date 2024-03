Kwakman ziet Ajax-speler op verkeerde positie staan: ‘Dit kan hij niet’

Ajax is zondagmiddag op bezoek bij Sparta Rotterdam met een 1-0 achterstand de rust ingegaan. Arno Verschueren zette de thuisploeg na een klein half uur spelen op voorsprong. Kees Kwakman is kritisch op de verdediging van Ajax en in het bijzonder op Jordan Henderson, die door personele problemen een centraal duo vormt met Jorrel Hato.

“Het is een terugkerend verhaal bij Ajax dat het ingrijpen in het zestienmetergebied niet geweldig is”, begint Kwakman zijn analyse bij ESPN. “Je ziet ook dat Henderson geen centrale verdediger is. Dat zag je bij het doelpunt van Sparta, maar ook een aantal keer als hij ging doordekken.”

“Het is gewoon een goede actie van Verschueren, maar de verdediging van Ajax moet eerder opschuiven bij het tegendoelpunt”, vervolgt de analist. “Kaplan en Hato moeten opschuiven, dan kan Kaplan eerder bij Verschueren staan. Nu is hij te laat.”

“Dan kapt Verschueren Kaplan prachtig uit en werkt ook nog eens heel goed af. Ajax zag er in deze fase van de wedstrijd twee, drie keer niet heel goed uit. Voor de rest had Ajax niet heel veel van Sparta te duchten. Maar heel eerlijk: Ajax heeft ook niet echt heel veel goede kansen gecreëerd.”

Complimenten voor Godts

Mika Godts, die zijn basisdebuut maakte, was volgens Kwakman voor rust een van de weinige lichtpuntjes aan Amsterdamse zijde. “Hij is een keer of vier zijn directe tegenstander Saïd Bakari voorbijgegaan. Daarna kapte hij niet terug, maar gaf hij gewoon de bal voor. Zijn acties waren gewoon goed. Hij is met afstand de gevaarlijkste man bij Ajax.”