Kwakman: ‘Hij was de beste speler bij Ajax vandaag, schitterende acties’

Zondag, 3 december 2023 om 21:41 • Mart van Mourik • Laatste update: 21:53

Kees Kwakman is positief gestemd over het optreden van Steven Berghuis. De analyticus laat tijdens de uitzending van Dit was het Weekend weten dat de middenvelder annex aanvaller beter is geworden onder trainer John van ‘t Schip, die onlangs het stokje overnam van Maurice Steijn. In het gewonnen duel met NEC was Berghuis de uitblinker bij Ajax, vindt Kwakman.

“In het voetbal vind ik hem eigenlijk sinds de aanstelling van Van ‘t Schip veel beter geworden”, zo begint de analyticus tijdens het programma van ESPN. “In de laatste wedstrijd onder Maurice Steijn, tegen FC Utrecht, deed hij natuurlijk maar wat.”

“Sinds Van ‘t Schip er is speelt hij eigenlijk ook weer gewoon rechtsbuiten. In de eerste wedstrijd tegen FC Volendam was hij, ondanks dat hij veel kansen miste, al wel heel actief. Hij was bij veel aanvallen betrokken.”

“De lijn van die wedstrijd tegen Volendam heeft hij wel doorgetrokken tegen Vitesse, Olympique Marseille en NEC”, vervolgt Kwakman. “Hij was vandaag de beste man vond ik. Hij heeft natuurlijk gewoon veel kwaliteit en hij kan één keer raken.”

“Natuurlijk gaat er genoeg mis, maar hij heeft ook schitterende acties”, zo wijst Kwakman onder meer naar een actie in de 32ste speelminuut, toen hij twee verdedigers omspeelde en uiteindelijk stuitte op doelman Jasper Cillessen.

Kenneth Perez is het eens met zijn collega en vindt dat Berghuis vooral goed uit de verf komen als vleugelspits. “Donderdag was hij natuurlijk ook vrij goed, en toen speelde hij op 10. Over een heel seizoen gezien denk ik wel dat hij op de rechtsbuitenpositie beter tot zijn recht komt dan op het middenveld.”

“Ik vind hem niet echt een hele goede 10. Zijn kracht is ook zwerven op de flank en de linksback aan het twijfelen brengen. Hij kan daar meer ruimte voor zichzelf creëren. De rechtsbuitenpositie is geschikter voor hem”, aldus Perez.