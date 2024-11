Kwakman genoot intens van één speler tijdens FC Twente - Ajax: 'Hij ontwikkelt zich als een malle'

Kees Kwakman heeft zondagmiddag genoten van het optreden van Bart van Rooij tijdens FC Twente - Ajax. De analist laat bij Dit was het Weekend op ESPN weten dat de rechtsback van de Tukkers in zijn ogen 'geweldig' speelde. "Hij ontwikkelt zich als een malle."

Van Rooij maakt dit seizoen een prima indruk bij Twente. De 23-jarige verdediger, die midweeks nog wel rood pakte in het Europa League-duel met OFC Nice (2-2), is een onbetwiste basisspeler onder trainer Joseph Oosting en laat zich in zowel aanvallend als verdedigend opzicht gelden.

"Een schot in de roos", opent Kwakman direct zeer lovend over de van NEC overgekomen rechtsback uit Escharen. "Salah-Eddine speelde ook goed, maar ik vond hem bij beide tegengoals ietwat schuldig. Van Rooij was geweldig."

Kwakman stipt daarbij ook de rol van Gijs Besselink aan, die in de ogen van de analist als extra verdediger opereerde. Dat gaf Van Rooij de gelegenheid om kort op Ajax' linksbuiten Mika Godts te zitten. "Je moet Godts natuurlijk niet laten draaien en op je af laten komen. Hij zat heel kort op hem, liet hem niet draaien."

"En aan de bal is hij lekker fel, snel. En dit soort ballen heeft hij heel vaak, van die schuine ballen door het midden." Kwakman doelt onder meer op een pass van Van Rooij op Sam Lammers, die te weinig deed met de door Van Rooij geboden ruimte voor de Ajax-zestien.

"Hij wil heel graag vooruit spelen", vervolgt Kwakman. "Hij kan vaak terugspelen, maar dan wacht hij toch even om dit soort ballen te kunnen geven. Een beetje uitstellen. En hij ontwikkelt zich als een malle, dat moet je altijd afwachten als td, als je hem als club haalt, maar deze jongen doet het uitstekend."

"In de tweede helft was hij iets minder in beeld, maar ook hier kwam een gevaarlijk moment uit", doelt Kwakman op een pass op Youri Regeer. "En ook hier", laat de analist een volgende scherpe voortzetting van Van Rooij zien, "niet blind voorgeven. Even wachten, even kijken en terugtrekken", aldus Kwakman. Van Rooij tekende afgelopen zomer een contract tot medio 2028 in De Grolsch Veste.