Kuijt: ‘In mijn ogen is dat een ruwe diamant die de absolute top kan halen’

Maandag, 20 november 2023 om 21:56 • Jeroen van Poppel

Dirk Kuijt geeft hoog op van Brian Brobbey. De 104-voudig Oranje-international gelooft dat de 21-jarige spits van Ajax een belangrijke rol kan gaan vervullen voor Nederland op EURO 2024. "Hij is in mijn ogen een ruwe diamant die de absolute top kan halen", aldus Kuijt tegenover De Telegraaf.

Brobbey was net als in november uitgenodigd door Ronald Koeman voor de huidige interlandperiode, maar de aanvaller bleek vorige week na aankomst in Zeist niet fit genoeg. Daarom haakte Brobbey, net als zijn teamgenoot Steven Bergwijn, meteen af.

Kuijt gelooft dat Brobbey al in het komende jaar, waarin ook het EK plaatsvindt, een rol van betekenis kan spelen voor het Nederlands elftal. "Ik denk daarbij dat Brobbey, die ik al ken vanuit mijn tijd als trainer van Feyenoord Onder 19, weleens heel belangrijk kan worden op het toernooi in Duitsland."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Door een ongelukkige keuze te vroeg naar het buitenland te gaan, heeft Brian al veel meegemaakt." Brobbey vertrok in 2021 verrassend transfervrij naar RB Leipzig, maar werd een jaar later alweer teruggekocht door Ajax.

"Ik hoop dat hij al zijn ervaringen – ook de huidige negatieve bij Ajax – kan omzetten in een grote drive. Dan ben ik nog positiever gestemd over het komende EK", aldus Kuijt.

Mede door blessures is Wout Weghorst voorlopig een basisspeler in Oranje. De spits van TSG Hoffenheim maakte zaterdag tegen Ierland (1-0) het enige doelpunt. "Als Weghorst dan de hete adem van Depay en Brobbey in zijn nek voelt, dan zal dat hem alleen maar helpen nóg scherper te worden", zegt Kuijt.

Kuijt spreekt de wens uit dat de geblesseerde spelers op tijd topfit zullen zijn voor het EK. "Koeman moet hopen dat de ziekenboeg in maart – als de EK-voorbereiding een vervolg krijgt met twee oefenwedstrijden – is leeggestroomd, want ik vind dat er in de spits nu onvoldoende concurrentie is."